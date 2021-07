La sélection nationale féminine (A) poursuit son stage de préparation au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa qu'elle a entamé le 29 juin dernier sous la conduite de la sélectionneuse, Radia Fertoul, et la collaboration de l'entraîneur du club Afak Relizane, Sid Ahmed Mouaz. Dimanche, les coéquipières de Feriel Daoui ont livré un match d'application face à l'équipe U16 de l'Olympique Médéa (5-2) au CTN. Une rencontre très instructive pour le staff technique qui devra la visionner pour tirer les enseignements et décortiquer les différentes phases de jeu avec les joueuses. La journée du lundi a été consacrée aux soins dans la matinée et à une séance de décrassage en fin d'après-midi (18h). Hier, le staff technique a programmé une séance d'entraînement à 18h30, soit après la finale de la Coupe arabe des nations des U20. Pour la journée d'aujourd'hui, la sélection nationale disputera un second match d'application, cette fois face aux U16 de l'USM Alger, toujours au CTN.