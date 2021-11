La sélection nationale féminine est à pied d'oeuvre à Tunis sur invitation de la Fédération tunisienne de football (FTF), en prévision des 2 rencontres amicales qu'elle doit disputer, face à son homologue tunisienne, vendredi et lundi, en prévision du 2e et dernier tour des éliminatoires de la coupe d'Afrique des nations CAN-2022, prévue au Maroc, a indiqué, hier, la Fédération algérienne de football (FAF) sur son site officiel. Conduite par la présidente de la commission du football féminin et membre fédéral, Nassiba Laghouati, la délégation algérienne a pris ses quartiers à l'hôtel El Mouradi, dans la capitale tunisienne. «Les Vertes ont effectué leur 1ère séance d'entraînement, lundi au stade de Radès, en présence de 16 joueuses, en attendant celles évoluant à l'étranger qui ont rallié, hier soir, le groupe», a ajouté la même source. La sélectionneuse nationale, Radia Fertoul a élaboré un programme spécifique avec la collaboration des membres de son staff. Après les échauffements et les exercices physiques, sous la conduite du préparateur, Mohamed Cherifi, le groupe a pris place pour des ateliers techniques, puis à des oppositions, alors que Chaïb Adda Asma, Dahes Yasmine et Neghazi Chloé Yasmine, étaient prises en charge par l'entraîneur des gardiennes, Ahmed Beloufa. Pour la journée d'hier, les coéquipières de Bouheni ont bénéficié, dans la matinée, d'une balade au niveau de l'hôtel, suivie d'une séance vidéo. Dans l'après- midi, une séance d'entraînement était au programme des joueuses, alors que la journée a été clôturée par une séance de soins et une réunion du staff technique. L'entraîneur national a convoqué pour la double confrontation amicale contre la Tunisie, 24 joueuses, dont 13 évoluant à l'étranger, pour un stage qui se tiendra du 21 novembre au 1er décembre en Tunisie. Lors du 2e et dernier tour des éliminatoires de la coupe d'Afrique des nations CAN-2022, prévu les 14 et 23 février 2022, les Algériennes défieront les Sud-Africaines, vice-championnes d'Afrique en titre. Au 1er tour des éliminatoires, l'Algérie avait dominé le Soudan (14-0) au match aller à Alger, par contre, le match retour prévu à Khartoum avait été annulé à cause de la situation politique au Soudan. R. S.