Le FC Barcelone avait l'occasion, ce samedi, de prendre la tête du championnat en battant l'Atletico. Mais la formation entraînée par Ronald Koeman n'a pu faire mieux qu'un match nul sur sa pelouse (0-0). Ce dimanche, le Real Madrid pourrait s'installer au sommet de la Liga s'il vient à bout du FC Séville.

À l'issue de la rencontre, Gérard Piqué a affiché sa déception, mais a souligné que le Barça était toujours en course pour remporter le titre. «Nous espérions une victoire et un meilleur résultat. Nous sommes toujours en vie. Je pense que nous avons fait un bon match. Nous avons eu plus d'occasions, plus d'occasions nettes. Ce n'était pas possible. Nous savons dans quelle situation nous nous trouvons, mais je pense que la Liga est toujours ouverte. Nous devons gagner mardi et faire de même lors des deux prochains matchs. L'Atletico est peut-être la meilleure équipe en défense et il est difficile de se créer des occasions. Je pense que c'était un match compétitif. Le match s'est déroulé en plusieurs phases.

Dans certains cas, le Barça a dominé et dans d'autres, l'Atletico a dominé. Je n'ai pas de boule de cristal, mais en tant que club et institution, nous devons être compétitifs jusqu'au bout.

Au cours des douze ou treize dernières saisons, nous nous sommes battus jusqu'au dernier match et c'est ce que nous allons faire. Nous nous sommes battus depuis le début de l'année et nous avons été capables de rivaliser; c'est dommage pour les derniers matchs» a confié le défenseur catalan dans des propos rapportés par As.