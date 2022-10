La sélection algérienne de football des moins de 20 ans, drivée par le sélectionneur Mohamed Lacette s'envolera, ce matin, en direction du Caire (Égypte) afin de disputer le tournoi de l'Union nord-africaine de football (UNAF), qui est surtout qualificatif à la prochaine coupe d'Afrique des nations de la catégorie. Durant ce tournoi, la sélection algérienne disputera les trois matchs de sa poule où on retrouve les sélections marocaine, libyenne et tunisienne. Les joueurs de Lacette débuteront le tournoi face à la sélection libyenne le 18 du mois en cours, avant de jouer son deuxième match devant le Maroc le 21 octobre, alors que le dernier match sera disputé face à la sélection tunisienne le 28. Pour ce tournoi, le sélectionneur algérien Mohamed Lacette a choisi aussi ben des joueurs locaux que des joueurs évoluant à l'étranger. Ceci pour renforcer son groupe après des joueurs plus expérimentés dans les matchs à gros enjeux. Avant de rejoindre Le Caire, la sélection algérienne a disputé un match amical contre la sélection soudanaise le 26 du mois en cours.

En effet, l'équipe algérienne de football des moins de 20 ans (U20) a fait match nul lundi 26 septembre dernier face à son homologue soudanaise (1-1), en amical préparatoire disputé au stade Omar Benrabah de Dar El-Beïda (Alger). En réalité, il s'agissait de la seconde opposition entre les deux équipes, après une première rencontre disputée vendredi 23 septembre dernier au même lieu et remportée largement par les Algériens sur le score de 5 à 0. Dirigée sur le banc par Mohamed Lacette, la sélection algérienne sera au rendez-vous avec le tournoi de l'Union nord-africaine de football (UNAF) prévu du 15 au 25 octobre prochain en Égypte, qualificatif à la coupe d'Afrique des nations CAN-2023 prévue dans le même pays. L'Algérie entamera le tournoi de l'UNAF le mardi 18 octobre face à la Libye au stade de Suez, avant de défier le Maroc le vendredi 21 octobre, puis la Tunisie le lundi 24 octobre. Le premier de ce mini-championnat se qualifiera pour la CAN-2023. Pour ce tournoi, le sélectionneur Lacette a renforcé l'équipe des joueurs locaux par des joueurs expatriés, pour ne pas dire binationaux. D'ailleurs, le sélectionneur Lacette a eu des difficultés pour assurer la présence de plusieurs internationaux de la catégorie à cause du retard dans la procédure de la qualification des joueurs auprès de la FIFA. Contrairement aux joueurs seniors qui se contentent d'une lettre pour changer leur nationalité, ce n'est point le cas pour toutes les catégories jeunes. D'ailleurs, il est important de signaler que la Fédération algérienne de football a saisi son homologue française pour régler ce genre de problèmes tels que celui du défenseur Yacine Ben Hamed (Antwerp-Belgique) qui se trouvait avec les U16 de la sélection française en disputant 9 matchs, alors qu'il a disputé 3 matchs avec la sélection U17. Il doit donc avoir l'autorisation de la fédération française pour disputer avec les Verts. Il a, certes, joué avec la sélection algérienne, mais des matchs amicaux en Coupe arabe en Arabie saoudite. C'est aussi le cas pour Attalah Tidjani (Bordeaux) qui a joué un match avec la sélection française U17 et Gaya Yacine (Angers) 3 matchs U16.