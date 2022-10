La sélection algérienne reprendra le chemin des stades au mois de novembre prochain avec un stage qui débutera le 14 dudit mois et ce, dans le cadre de la trêve internationale qui interviendra juste avant la Coupe du monde prévue au Qatar du 20 novembre au 19 décembre 2022.

Le staff technique des Verts, dirigé par le sélectionneur national, Djamel Belmadi puisera dans la liste élargie qu'il a dressée pour faire son choix de la liste des joueurs qui doivent disputer les deux matchs amicaux prévus durant cette trêve.

Les Verts affronteront la Suède le 19 novembre à Malmö, alors qu'ils croiseront le fer quelques jours avant avec l'Afrique du Sud. Le match devrait avoir lieu le 16 novembre. Il devrait se jouer au stade Hamlaoui de Constantine, qui a récemment fait peau neuve. À ce propos, il est tout aussi utile de rappeler que le 18 octobre dernier, en marge de sa visite de travail à Tamanrasset, le ministre de la Jeunesse et des Sports Abderrazak Sebgag avait fait cette annonce.

Le MJS a même précisé que c'est l'entraîneur national Djamel Belmadi en personne qui a émis le souhait de jouer à Hamlaoui, précisant que l'EN appartient à tous les Algériens et que ces derniers devraient tous avoir l'occasion de vivre des moments de joie grâce à elle: «L'EN sera présente lors de la prochaine fenêtre de la FIFA, elle aura à disputer deux rencontres amicales le mois prochain, et comme l'EN est la propriété de tous les Algériens, et sur proposition du coach Belmadi, on organisera une rencontre au stade Hamlaoui de Constantine, ça sera l'occasion de vivre une nouvelle fête en présence du public constantinois, une fête comme on en a connue à plusieurs reprises avec cette sélection», a déclaré le ministre qui a tenu à rappeler aussi que l'Algérie n'est pas seulement la capitale. Le match devait avoir lieu initialement au stade de Baraki, mais ce dernier n'est pas totalement prêt, et sa pelouse est consacrée au CHAN, prévu en Algérie l'année prochaine. Pour ce qui est des joueurs sélectionnés, le coach Belmadi devrait nous offrir trois belles surprises. On parle avec insistance de trois grands joueurs qui auraient donné leur «OK» pour rejoindre les rangs des Fennecs. Il s'agirait de Mehdi Leris du Sampodia de Gênes, Houssam Aouar (Olympique de Lyon) et Fares Chaïbi du FC Toulouse. Quant aux autres joueurs, on devrait retrouver les habitués de Belmadi.

Le coach national a toujours prôné la stabilité de son effectif, avec, à chaque fois, l'incorporation de nouveaux joueurs pour les familiariser avec les Verts pour une éventuelle sélection régulière en cas de bonne forme des concernés. Donc, les joueurs seront attendus à partir du 14 novembre prochain au Centre technique de Sidi Moussa, par vagues successives.