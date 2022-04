Depuis plusieurs rencontres déjà, les résultats de l'USM Alger inquiètent. L'équipe avance à reculons et perd des places au classement général, Son objectif de terminer sur le podium et faire son come-back en compétition continentale dès la saison prochaine s'éloigne. Sur une courbe descendante, le doute s'installe au sein du groupe, dirigé par le «controversé» coach serbe, Zlatko Krmpotic. Porté sur ce dernier par le directeur sportif, Hocine Achiou, appuyé par son président Achour Djelloul, a été décrié, dès le départ, par les supporters du club, et le temps a fini par donner raison à ces derniers. La dernière contre-performance à domicile face à l'ASO Chlef (1-1), en est la parfaite illustration. Et au moment où l'union était de mise, l'on assiste, depuis quelque temps, à une division au sein des supporters. Entre «pro» et «anti» gestion du groupe Serport, détenteur de la majorité des actions au club (94,34% du capital), la relation entre les supporters prend une autre tournure, alarmante cette fois-ci. Elle passe à une guerre des clans. Au cercle du club, qui a rouvert ses portes après des années d'attentes, des scènes dignes d'un film hollywoodien se sont produites, avec des affrontements à l'arme blanche et objets pyrotechniques. L'intervention des services de la police a eu le mérite d'éviter le pire, même si l'on a dénombré plusieurs blessés. 12 personnes ont été interpellées et présentées par- devant le procureur. Elles seront jugées demain, et encourent de lourdes peines, d'autant plus que trois blessés, qui se sont constitués partie civile, refusent jusqu'à l'heure de retirer leurs plaintes. Selon des témoins oculaires, il se trouverait que parmi les supporters interpellés, figure un cadre d'une société étatique, historiquement liée au club, et qui utilisait, ce jour-là, un véhicule de service. La fouille de ce véhicule aurait même permis la récupération de plusieurs armes blanches. Selon les mêmes témoins, trois personnes parmi les interpellées n'avaient rien à voir avec ces incidents survenus sur les lieux. Le cercle, que gère l'ancien international, Faouzi Moussouni, est fermé, faut-il le rappeler, jusqu'à la fin de l'enquête sur cette affaire. Dans tout ce brouhaha, les supporters accusent le groupe Serport de fuir ses responsabilités et, pis encore, jeter l'huile sur le feu. Ceci, après avoir décidé, selon des sources, de mettre un avocat à la disposition de quelques supporters interpellés, seulement, et ignorer les autres. Cela est, toujours selon les supporters, une manière de creuser davantage le fossé actuel. Or, ajoute-t-on, l'idéal aurait été de trouver le meilleur moyen, dès le départ déjà, d'unir les supporters et éviter à ce que ces guerres claniques voient le jour. La dernière information sur l'éventuel désengagement du groupe de la gestion du club est une preuve tangible d'une gestion hasardeuse d'un club qui aspirait à retrouver son lustre d'antan. Dans les coulisses, on s'agite autour du groupe Serport afin de pousser les dirigeants à adopter une politique d'union, et non pas de division. Ceci, dans la mesure où avec les moyens financiers colossaux mis à la disposition du club, l'USMA mérite mieux que la situation actuelle. Et pour faire un pas en avant, l'union sacrée est primordiale. Seulement, et au moment où les résultats de l'équipe sont en dents de scie, des fans s'entre-déchirent, dans des scènes qui désolent plus d'un.