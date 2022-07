Les sélections nationales des différentes disciplines de sports collectifs ont raté le coche lors des Jeux méditerranéens Oran 2022, en se faisant éliminer dès la phase de poules de leurs disciplines respectives, à l'exception de l'équipe masculine de basket 3x3, qui a réussi à se hisser au cinquième rang de son tournoi. Même si les Fédérations nationales de ces disciplines s'attendaient à une «défaillance collective», en misant seulement sur des qualifications au Tour final des différents tournois des JM, les sélections algériennes ont enchaîné les défaites, malgré le soutien indéfectible du public oranais, qui était présent en force dans toutes les salles de compétitions. Pour leur première participation à une compétition de cette envergure, les basketteurs algériens de 3x3 se sont qualifiés aux quarts de finale avant de se faire éliminer par l'Espagne (21-18). En match de classement les protégés du coach Mohamed Abidat ont enchaîné deux victoires devant la Croatie (17-15) et le Portugal (21-17) pour finir à une honorable cinquième place sur 11 équipes participantes. Par contre la sélection féminine n'a pas réussi à se hisser en quarts de finale. En handball, discipline traditionnellement pourvoyeuse de médailles, les sélections nationales, messieurs et dames, ont quitté sans éclat les JM d'Oran dès la phase préliminaire, confirmant la mauvaise passe que traverse la petite balle algérienne depuis une dizaine d'années, en raison des conflits qui rongent la Fédération algérienne de handball. Échouant à se qualifier au dernier carré avec un bilan de deux victoires, un match nul et une défaite, l'Équipe nationale devra rapidement se ressaisir avant de prendre part au championnat d'Afrique des nations prévu du 11 au 18 juillet en Égypte. En match de classement, le Six algérien a résisté à la Tunisie, vice-championne d'Afrique, avant d'abdiquer lors de la deuxième prolongation (39-35), temps réglementaire (26-26), bouclant ainsi son aventure méditerranéenne à la 6e place du classement. De son côté, la sélection féminine, dirigée sur le banc par Rabah Graïchi, a complètement raté sa participation aux joutes d'Oran, en concédant quatre défaites en autant de matchs. Même constat pour les sélections nationales de volley-ball, qui ont été éliminées des tournois des Jeux méditerranéens Oran-2022, affichant des bilans décevants lors de la phase de poules. Avec un bilan d'une victoire contre la Grèce (3-0) et deux défaites concédées face à la Turquie et la France sur le même score (3-0), la sélection masculine a été éliminée à la différence des sets. De son côté, la sélection féminine n'a pas réussi à remporter le moindre set durant la compétition quittant les joutes d'Oran avec un bilan de trois défaites, face à la Turquie, l'Espagne et l'Italie. Les sélections nationales féminine et masculine ont néanmoins profité des JM d'Oran pour renouer avec la compétition en se frottant à des équipes de niveau mondial.