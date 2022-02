L'Entente de Sétif, club algérien prestigieux, et déjà vainqueur de trophées majeurs de football continental, affrontera, demain, à Durban, en Afrique du Sud, Amazulu FC, dans le cadre de la 3e journée de la Champion's League africaine.

Et pour bien avoir une idée de l'actuelle situation du groupe sétifien dans cette compétition continentale, il y a lieu de rappeler que l'équipe occupe la 2e place du groupe «B» en compagnie d'AmaZulu avec 3 points, devancée par le Raja de Casablanca avec 6 points, alors que les Guinéens de Horoya AC sont lanternes rouges avec zéro point.

À rappeler que les deux premiers à l'issue de la phase de poules se qualifient pour les quarts de finale. L'équipe sétifienne, drivée par le Tunisien, Nabil Kouki, s'est déplacée en Afrique du Sud, hier matin, grâce à l'aide du CR Belouizdad et son actionnaire majoritaire, Madar-Holding, qui ont décidé d'aider l'ESS.

«Par devoir patriotique, et par solidarité entre deux clubs de football algériens qui entretiennent des relations de fraternité, le CR Belouizdad a décidé de prendre en charge l'ensemble des frais de location d'un avion spécial qui sera affrété par l'Entente de Sétif pour Durban en Afrique du Sud», a indiqué un communiqué du CRB. De son côté, le double champion d'Algérie, le CRB, se déplacera au Botswana pour affronter Jwaneng Galaxy FC, samedi prochain, à 17h au stade Francistown pour le compte de la 3e journée de la LDC.

Côté effectif, Nabil Kouki enregistre plusieurs absences de joueurs, dont celui exclu de l'équipe, le capitaine Djahnit, et Benboulaïd.

Par contre, le staff technique pourrait bien compter sur les services du gardien de but Khedaïria, l'attaquant Riyad Benayad et le latéral gauche Belkacem Brahimi de retour de blessures. Ces joueurs ont, donc, effectué le voyage en la présence de deux jeunes défenseurs, Amine Biaz et Ibrahim Hachoud.

L'ambiance au sein de l'équipe sétifienne n'est pas bonne dans la mesure où les joueurs se sont révoltés contre leur direction en leur mettant la pression afin de régler leur situation financière. Ils n'ont pas été payés depuis des mois et attendent à chaque fois la régularisation de leur situation, alors que du côté de la direction, on justifie cela par le manque de sponsors. D'ailleurs, c'est la capitaine Djahnit qui a parlé au nom des joueurs pour la régularisation de cette situation et c'est là qu'il s'est vu banni par la direction de l'équipe.

Ce qui a fait réagir les joueurs qui ont soutenu leur capitaine puisqu'il a parlé bien évidemment en leurs noms.

Et suite à la réaction des joueurs, la direction du club a infligé des avertissements à plusieurs d'entre eux, les sommant de se conformer au règlement intérieur du club et aux règles de discipline à l'intérieur du groupe.

Pour le moment, on attend demain, pour voir comment vont se comporter les joueurs sur le terrain de Durban dans ce match contre Amazulu.