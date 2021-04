L'ES Sétif jouera, aujourd'hui, à 14h un de ses deux derniers matchs décisifs à Johannesburg en Afrique du Sud contre Orlando Pirates pour le compte de la 5e journée de la poule «A» des qualifications à la coupe de la Confédération africaine de football (CAF). Les joueurs du coach tunisien, Nabil El Kouki se trouvent depuis lundi à Johannesburg après un long voyage qui a duré 12 heures avec une escale à Douala (Cameroun). Ce qui veut dire que les joueurs de l'équipe des Hauts Plateaux n'ont eu qu'une seule séance d'entraînement, hier, à l'heure du match sur la pelouse du stade où se déroulera la partie aujourd'hui. Pour cette rencontre où la défaite est interdite pour les Sétifiens, le coach El Kouki a convoqué 26 joueurs, dont 6 de l'équipe réserve. Il s'agit de Belbey, Belloul, Boudiaf, Derfalou, Fellahi et Merouani. De plus, El Kouki enregistre avec satisfaction le retour de Merbah et la présence de l'attaquant ghanéen Daniel Lomotey. Cependant, le staff technique des Noir et Blanc ne pourrait compter sur les joueurs blessés, habituellement titulaires à savoir, Laribi et Laouafi. Quant à Ghacha dont des rumeurs ont fait état d'une grève d'entraînement faute de régularisation de sa situation financière avec le club, le joueur lui-même a démenti celles-ci. Ghacha a donc précisé qu'en fait, il était préoccupé par sa blessure contractée lors du match contre Ahly Benghazi au stade Petrosports au Caire en Egypte. En tout cas, les joueurs sont décidés à fournir tous les efforts nécessaires pour arracher une victoire et ainsi garder toutes leurs chances de se qualifier aux quarts de finale de cette compétition africaine. Ainsi donc la qualification aux quarts de finale pour les Sétifiens passe obligatoirement par deux victoires sur les deux matchs qui restent pour les gars d'Aïn El Fouara, à commencer par celui face à Orlando Pirates. Avec 4 points à son compteur, soit autant de points de retard sur son vis-à-vis du jour, qui occupe la 1ère place du groupe, les joueurs de l'ES Sétif doivent impérativement s'imposer, car un autre résultat qu'une victoire compromettrait très sérieusement leurs chances. Sur le plan moral, les joueurs sont prêts surtout qu'ils restent sur une belle victoire en championnat face à la JS Kabylie. Ce dont le coach El Kouki veut bien exploiter l'ambiance afin de revenir avec les trois points de la victoire du pays de Nelson Mandela. Le latéral gauche de l'Entente de Sétif estime que «ce match contre Orlando Pirate est une finale. Nous devons bien le gagner si on veut rester dans la course». De son côté, l'entraîneur adjoint d'Orlando Pirates, Fadlu Davids fait constater que «L'ES Sétif joue bien à l'extérieur. Mais, nous comptons faire le maximum pour arracher le plus de points possibles». Quant au joueur Vincent Pule, il déclare que «Sétif ne viendra pas en Afrique du Sud pour du tourisme. C'est une bonne équipe dont il faut bien se méfier», ajoute-t-il avant de conclure «Nous comptons faire ce qu'il faut pour empocher les trois points de la victoire et assurer la qualification au prochain tour». À noter enfin que le coach Allemand d'Orlando Pirates, Josef Zinnbaueur, a montré qu'il compte bien gagner ce match contre l'ESS puisqu'il a ménagé plusieurs de ses joueurs titulaires lors du dernier match de son équipe en championnat gagné contre Martizburg United FC pour le compte de la 22e journée du championnat. L'équipe se trouve au pied du podium avec 8 points de retard sur le leader Mamelodi Sundowns.