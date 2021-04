Dans le cadre de la 4e journée de la phase des poules de la coupe de la CAF, l'ES Sétif se trouve dans une situation peu confortable. En recevant les Nigériens d'Enyimba, ce soir à partir de 20h au stade du 8-Mai 1945, les protégés de Nabil El Kouki n'auront pas le choix, ils doivent l'emporter, quelle que soit la manière. Autrement dit, toute autre récolte que les trois points compromettra leurs chances de qualification pour les quarts de finale de la compétition. Se trouvant à la dernière position au classement général avec un seul petit point, les Algériens doivent gagner et espérer qu'il n'y ait pas de vainqueur dans l'autre rencontre du groupe entre les Sud-Africains d'Orlando Pirates et les Libyens du Ahly Benghazi. Mais la mission ne sera nullement aisée. Plongés dans une crise financière qui risque de tout prendre sur son passage, les Sétifiens ont montré plusieurs carences lors du match de la précédente journée perdue face à ce même adversaire au Nigeria (1-2). En dépit d'un arbitrage contesté dans cette partie, les Algériens ont montré une certaine infériorité par rapport à leurs adversaires, ce qui a été pris en compte par le coach El Kouki, qui va (et doit) les régler. Il sait pertinemment que son équipe est dos au mur et est obligée de réagir. Certes, après un long périple, les joueurs n'ont pas eu assez de temps pour bien préparer cette rencontre et trouver la meilleure formule qui permettra de gagner et maintenir ses chances de qualification. «Nous avons l'opportunité de jouer chez nous et dans notre stade. Entre-temps, nous sommes obligés de gagner. Donc, profitons de cette occasion pour l'emporter et garder encore nos chances de passer ce tour. Certes, la mission est difficile face à un adversaire coriace, mais nous allons jouer à fond», a déclaré Karaoui sur les ondes de la Radio nationale. Cet état d'esprit est partagé par l'ensemble des joueurs et membres du staff technique. Tout le monde est disposé à mettre tous les problèmes de côté, à commencer par le volet financier et les salaires non perçus pour se mettre sur la même longueur d'onde en cherchant uniquement la victoire. Et c'est là tout le mal que les Algériens souhaitent à leur représentant.