L'Algérie a conservé les titres masculin et féminin aux championnats d'Afrique des nations, que la ville d'Accra au Ghana a abrité, pendant une semaine, en battant, les deux sélections d'Egypte, dans un tournoi continental qui a regroupé pour la première fois dans l'histoire du goal-ball africain, un record de 10 équipes chez les deux sexes. La sélection nationale messieurs n'a pas trouvé de peine à battre, une nouvelle fois, les Egyptiens sur le score de 10-5, dans une finale à sens unique, concluant une domination depuis plus d'une décennie du goal-ball algérien sur le toit africain. Le match pour la médaille de bronze entre le Ghana et le Cameroun est allée finalement aux Camerounais qui ont gagné sur le score de (12-11), grâce notamment, à Arouna Nsangou qui a fait la différence en inscrivant trois buts sans riposte dans les dernières minutes pour prendre l'avantage et remporter la victoire avec une mince marge d'un but. Chez les femmes, comme chez les hommes, le titre est revenu à la sélection algérienne vainqueur, encore une fois, de l'Egypte.

Conduite par la capitaine Bakh ta Benallou, auteur de 10 buts et Saida Bourouba 3 buts, les Algériennes ont confirmé leur invincibilité depuis 2016 et conservent un titre qui leur offre à l'instar des messieurs, une place aux Mondiaux de goalball, l'année prochaine à Hangzhou, en Chine. Pour sa part, la joueuse Bennallou a décroché le titre du meilleur buteur féminin du tournoi.