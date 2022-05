L'Équipe nationale de la Palestine se trouve à Alger depuis vendredi dernier, dans la perspective de disputer deux rencontres amicales de préparation face à son homologue d'Algérie des U23, dont la première est justement prévue, ce dimanche, à partir de 18h au stade du 5-Juillet à Alger. La délégation palestinienne a été reçue à son arrivée à l'aéroport international d'Alger Houari Boumediene par Son Excellence l'ambassadeur de Palestine en Algérie, Fayez Abu Aïtah, et le représentant de la FAF, Rachid Hamri. Quant à la deuxième rencontre amicale entre les deux sélections, elle est programmée pour le mercredi 25 mai 2022 au stade Mustapha-Tchaker de Blida. Pour bien préparer ces deux joutes amicales, le sélectionneur national des U23, Noureddine Ould Ali, a convoqué une liste élargie des joueurs. Et au passage, il est tout aussi important de signaler que le premier stage des Verts a débuté, mercredi dernier, et s'étalera jusqu'au 24 mai 2022 au CTN de Sidi Moussa. Quant au second, il aura lieu du 24 au 27 mai 2022 à Alger. Les camarades de l'Usmiste Aït el Hadj, ont débuté, donc, leur préparation en effectuant une première séance d'entraînement en présence de la quasi-totalité de la première vague des convoqués. Le lendemain le sélectionneur national a programmé dans la matinée une séance vidéo avant d'attaquer dans l'après-midi les exercices technico-tactiques qu'il a concoctés au préalable.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports a décidé l'accès gratuit aux supporters, aujourd'hui, afin d'assurer une présence massive. Des fans de football ainsi que des familles sont attendus pour une grande fête de football. Il est utile d'indiquer que ces deux rencontres amicales face à la sélection de la Palestine serviront à dégager l'équipe qui prendra part à la 48e édition du Tournoi Maurice Revello (ex- Tournoi de Toulon) programmé du 29 mai au 12 juin 2022 dans la région sud de la France. Douze sélections nationales prendront part à cette 48e édition du Tournoi Maurice Revello (ex- Tournoi de Toulon), prévu du 29 mai au 12 juin 2022 dans la région sud de la France. Ce tournoi reprend donc du service après 2 ans d'absence en raison de la pandémie de Covid-19. Les sélections sont réparties en trois groupes de 4 et le tirage au sort a versé la sélection nationale U23 dans le groupe C qui comprend la Colombie, le Japon et les Comores.

Les matchs de classement de la 5e à la 12e place auront lieu du mercredi 8 au vendredi 10 juin. Les demi-finales le jeudi 9 juin, alors que le match de classement et la finale se disputeront le dimanche.

Les trois premiers de chaque groupe ainsi que le meilleur deuxième se qualifient pour les demi-finales. Les autres équipes joueront des matchs de classement.

Outre le rendez-vous de Toulon, les U23 préparent les qualifications de la CAN-2023, dont le premier tour se jouera du 19 au 27 septembre prochain. La phase finale se jouera du 2 au 26 novembre 2023, dans un pays qui reste à déterminer.

Le tournoi est qualificatif aux Jeux olympiques JO-2024 de Paris.