Battu 1-0 à Anfield, Liverpool s'est malgré tout qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions grâce à son succès acquis à l'aller. Au match aller, Liverpool avait été malmené mais avait fait parler son réalisme en inscrivant deux buts dans le dernier quart d'heure.

Et pour ce match retour, Liverpool a une nouvelle fois souffert face à une équipe intériste jouant crânement sa chance. Dans un match fort agréable et rythmé, les Reds auraient pourtant pu tuer le suspense à la demi-heure de jeu mais la tête de Matip, consécutive à un coup franc d'Alexander-Arnold, heurtait la transversale d'un Handanovic largement battu. C'est également avec un coup franc que l'Inter s'offrait sa situation la plus dangereuse lors du premier acte. Le tir vicieux de Calhanoglu était repoussé tant bien que mal par Alisson (41e). Dans les arrêts de jeu, très long en raison de l'interruption du match pendant quelques minutes, après le malaise d'un spectateur, heureusement sans gravité, Alexis Sanchez frôlait l'expulsion pour un vilain tacle sur Thiago Alcantara (45+4e).

En deuxième période, la rencontre était toujours aussi passionnante. L'Inter se faisait d'ailleurs une grosse frayeur: après une sortie manquée de son portier, Salah récupérait le ballon et l'envoyait sur... le poteau (52e). Neuf minutes plus tard, les filets tremblaient enfin et de quelle façon! A l'entrée de la surface, une sublime frappe enroulée de Lautaro Martinez nettoyait la lucarne d'Alisson. Avec la suppression de la règle du but à l'extérieur, l'Inter n'était plus qu'à un but de la prolongation. Mais tout ce beau travail était gâché par Alexis Sanchez. Encore auteur d'un tacle non maîtrisé, il écopait d'un deuxième jaune, synonyme de rouge (63e). A onze contre dix, Liverpool en profitait pour reprendre le contrôle du match. Mais il y a des soirs où le ballon ne veut pas rentrer et Salah trouvait encore le poteau sur un tir en demi-volée en pleine course qui aurait mérité un meilleur sort (76e).

Dans les dernières minutes, Liverpool faisait tourner le ballon afin de préserver sa qualification pour les quarts de finale. Après cette double confrontation, l'Inter Milan peut nourrir des regrets et maudire sa cruelle défaite à San Siro.