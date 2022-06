«Les supporters anglais». Telle est la justification du gouvernement français aux nombreux incidents qui ont eu lieu avant, mais aussi après, la finale de la Ligue des Champions de samedi au Stade de France. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, et la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra ont ainsi expliqué que les affrontements et les agissements de la police étaient en grande partie dus à une fraude massive au niveau de la billetterie, avec plus de 40000 fans britanniques qui se seraient présentés avec de faux billets. Des déclarations qui ne semblent pas vraiment aller dans le sens des nombreux témoignages de supporters liverpuldiens et madrilènes dans leurs médias nationaux. Effectivement, dans ces récits des évènements, on ne parle pas vraiment de ce phénomène de faux billets, et on accuse avant tout un manque d'organisation générale, des effectifs de police particulièrement violents sans véritables raisons, ainsi que des agressions et vols de billets, téléphones et porte-feuilles de la part de bandes de riverains de Saint-Denis. Une chose est sûre, du côté de Liverpool, on l'a très mauvaise contre le gouvernement français qui rejette toute la faute sur les fans des Reds. «Gérald Darmanin est la fraude. Les mensonges et les manipulations des personnes d'autorité sont une honte», a ainsi lancé l'ancien joueur des Reds Jamie Carragher. Et on est au bord de l'incident diplomatique puisque la maire de Liverpool a aussi taclé les autorités françaises: «Je suis dégoûtée par la gestion épouvantable et le traitement brutal des supporters du FC Liverpool par la police française et le personnel du Stade de France. J'ai écrit à la secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Liz Truss, pour qu'elle demande des réponses à l'UEFA, et qu'elle demande à Emmanuel Macron d'enquêter. Il est honteux de rejeter la faute sur les fans.» Le président de Liverpool Tom Werner a aussi adressé une lettre au gouvernement français, avec quelques extraits intéressants: «Je vous écris aujourd'hui parce que je suis totalement incrédule qu'un ministre du gouvernement français, occupant un poste de responsabilité et d'influence énormes, puisse faire une série de déclarations non prouvées sur une question d'une telle importance avant même qu'un processus d'enquête approprié, formel et indépendant n'ait eu lieu. [...] J'ai reçu d'innombrables e-mails de supporters de Liverpool morts de peur et victimes de harcèlement policier, de gaz poivré et de gaz lacrymogène. D'ailleurs, la situation n'était pas meilleure en fin de soirée qu'au début, avec de nombreux fans dévalisés, et agressés par des gangs.» Les Reds ont également ouvert une enquête de leur côté afin de recueillir un maximum de témoignages de leurs fans présents à Saint-Denis. Une bien triste histoire, en somme...