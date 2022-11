Les joueurs recrutés lors de l'été passé par le RC Relizane, pensionnaire de la Ligue 2 de football, réclament déjà leur départ après l'échec de la direction de leur club de les qualifier pour participer à la compétition officielle, a-t-on appris, hier, de l'un des joueurs concernés. Selon Youcef Zerguine, un attaquant ayant monnayé son talent au sein de plusieurs clubs des deux premiers paliers, «les promesses non tenues par la direction du club au sujet de la situation des recrues de l'équipe lors du mercato estival poussent les intéressés à réclamer leur départ en prévision du prochain mercato hivernal». Il a précisé, à ce sujet, que les dirigeants avaient promis aux nouveaux joueurs de leur faire attribuer leurs licences en tout début d'exercice, mais les journées de championnat passaient sans qu'ils ne voyaient rien venir. Le RCR, relégué en fin de saison passée en Ligue 2 (Gr. Centre-Ouest), est interdit de recrutement depuis la saison passée à cause de ses dettes envers d'anciens joueurs et entraîneurs estimées à plus de 200 millions de dinars, rappelle-t-on. Cela n'a pas empêché la direction du club d'effectuer normalement son recrutement lors de la précédente période d'enregistrement des joueurs, mais sans parvenir, à ce jour, à les qualifier. Les nouvelles recrues ont fini par bouder les entraînements et rentrer chez eux, a encore affirmé Youcef Zerguine, qui a pris attache, en compagnie de ses autres coéquipiers, avec la Ligue nationale du football amateur pour se renseigner sur leur situation administrative avec le «Rapid» en vue de résilier leurs contrats, a-t-il encore informé. Le RCR, sous la direction de l'entraîneur Mohamed Mihoubi, arrivé au club peu avant le début de cet exercice, évolue avec un effectif composé dans sa majorité de joueurs de la catégorie des moins de 21 ans. Un état de fait qui lui a valu de se positionner à la 16e et dernière place au classement de son groupe avec seulement un point en six match, ce qui l'expose déjà à la relégation au troisième palier.