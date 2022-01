Le Comité local d’organisation de la CAN-2021 de football au Cameroun, a dévoilé, samedi dernier, les prix et sites de vente de billets disponibles en trois catégories 1, 2 et 3 aux divers prix. Pour les matchs de poules, les supporters qui veulent aller au stade devront payer un billet à 4 euros pour la Catégorie 1. Pour les catégories 2 et 3, il faudra avoir 7 et 12 euros. Pour la finale, les prix varient entre 10 euros à 30 euros. La réservation des billets commence à partir de ce samedi 1er janvier 2022. La CAF a pris la décision d’instaurer une jauge de 80 % dans les stades lors de la coupe d’Afrique des nations CAN 2021. Selon le protocole sanitaire, les supporters ne pourront accéder aux stades dans lesquels se joueront les matchs de la CAN-2021 que s’ils sont entièrement vaccinés et présentent un test PCR négatif de moins de 72h ou d’un TDR antigénique négatif de moins de 24 heures.