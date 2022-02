Lprésident du Comité international des Jeux méditerranéens (CIJM) Davide Tizzano a salué, vendredi à Oran, le travail du Comité national de l'organisation de la 19e édition de ces Jeux, prévue l'été prochain dans la capitale de l'ouest du pays, exprimant son optimisme pour la réussite du tournoi. «Les Algériens doivent être fiers du travail accompli par le comité d'organisation local, afin d'assurer la meilleure organisation de la prochaine édition des Jeux», a déclaré le dirigeant italien à la presse à l'issue de sa première réunion avec le comité local d'organisation. Le président du CIJM est arrivé, vendredi, à Oran pour sa première visite dans la ville qui s'apprête à accueillir le rendez-vous méditerranéen prévu du 25 juin au 5 juillet 2022. Davide Tizzano a ajouté: «C'est ma première visite internationale depuis mon élection à la tête du CIJM en octobre dernier. C'est une occasion pour moi de faire connaissance avec les responsables des commissions relevant du Comité d'organisation national. Nous sommes optimistes quant au succès de l'événement sportif, surtout après avoir ajouté quelques disciplines sportives au programme à l'image de la boxe féminine. De notre côté, nous sommes disponibles pour apporter le soutien nécessaire au comité d'organisation.» Pour sa part, le commissaire des JM, Mohamed Aziz Derouaz, a estimé que la visite du président du CIJM, accompagné du secrétaire général grec de cette instance, Iakovos Philippoussis, «traduit les bonnes relations entre les CIJM et le Comité national d'organisation», poursuivant que l'occasion est venue pour les hôtes d'Algérie de s'enquérir de près des préparatifs du rendez-vous méditerranéen, après avoir reçu des rapports périodiques à ce sujet du Comité de coordination affilié. Soulignant la satisfaction du président du CIJM quant à l'avancement des préparatifs «aussi bien au niveau des installations que de l'organisation», Derouaz a apprécié les contacts directs avec la plus haute instance sportive méditerranéenne, estimant que cela profitera à son comité, qui bénéficiera des conseils de Tizzano et ses assistants pour rendre la meilleure copie possible des JM, l'été prochain.