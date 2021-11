Le nouveau coach des Spurs, 9e de Premier League, a dit sa joie d'être de retour sur un banc, à Tottenham, et a donné les raisons de son refus de coacher le club cet été. Antonio Conte, 52 ans, s'est exprimé sur le site officiel du club londonien: «Je suis extrêmement heureux de revenir sur un banc de touche, et de le faire dans un club de Premier League qui a l'ambition d'être à nouveau un protagoniste majeur. Tottenham possède des installations à la pointe de la technologie et l'un des meilleurs stades au monde. (...) L'été dernier, notre union n'a pas eu lieu, car la fin de ma relation avec l'Inter était encore trop récente et émotionnellement trop impliquée avec la fin de la saison, alors j'ai senti que ce n'était pas encore le bon moment pour reprendre le métier d'entraîneur. Mais l'enthousiasme contagieux et la détermination de Daniel Lévy à vouloir me confier cette tâche avaient déjà fait mouche. Maintenant que l'opportunité est revenue, j'ai choisi de la saisir avec une grande conviction.» C'est le 2e club anglais qu'Antonio Conte entraîne, après Chelsea entre 2016 et 2018. L'Italien prend la suite du Portugais Nuno Espirito Santo, qui a tenu 10 matchs de Premier League.