Il ne faudra pas trop mettre l'accent sans juger utile de prendre, au préalable, l'initiative en le rassurant, ne serait-ce qu'un tant soit peu sur le plan financier. C'est le message cru et net que semble vouloir transmettre l'entraîneur du Widad Tlemcen, Djamel Benchadli, en prenant acte de la démarche de la direction du club ayant, certes, rejeté sa démission. Le coach n'en revient pas dans sa décision en conditionnant son maintien en poste par la régularisation de sa situation financière. Ne tournant pas en rond, il fera part de sa tracasserie en faisant savoir être «prêt à retrouver son poste au sein de ce club de Ligue 1 de football, à condition de penser à régulariser ne serait-ce que partiellement» sa situation financière. Celle-ci constitue l'élément principal ayant motivé Benchadli à jeter l'éponge. Il dira à ce sujet que «un des dirigeants du WA Tlemcen a pris attache avec moi m'informant que ma démission que j'ai expédiée à la direction du club, jeudi dernier, a été rejetée». Jusque-là, le coach du club de la capitale des Zianides ne fera aucun commentaire sur ce rejet et la volonté de la direction quant à le maintenir à son poste. Cependant, il fera état de certains jalons à mettre en place en conditionnant son retour par le fait que cette même direction est appelée à prendre en compte le contexte financier pour lequel Benchadli est confronté depuis qu'il a pris la direction de la barre technique. «Me concernant, j'ai posé mes conditions pour revenir», a-t-il affirmé ajoutant que «depuis que j'ai pris en main l'équipe en janvier dernier, je n'ai perçu qu'un mois de salaire». Une telle déclaration ne met sûrement pas à l'aise les responsables du club, étant donné que ce dernier continue à se débattre contre vents et marées en quête de ressources financières. Benchadli a quitté la ville de Tlemcen pour rentrer dans sa ville de résidence Oran, suite à un nouveau mouvement de grève ayant été enclenché par ses joueurs, ces derniers réclamant leurs arriérés de salaire. Cette situation a fini par agacer le coach, ce dernier n'ayant rien trouvé de mieux à faire que de renoncer à son poste en démissionnant à quelques jours seulement avant l'entame de la phase retour du championnat. Passée cette onde de choc, les joueurs ont repris, au milieu de la semaine passée, le chemin des entraînements suite aux engagements pris par les responsables du club ayant rassuré les poulains de Benchadli d'être régularisés dans les tout prochains jours. Inflexible, l'entraîneur Benchadli est, quant à lui, resté intransigeant, ne lâchant pas prise ni encore moins renoncer à la décision qu'il a prise.

«Après mûre réflexion, je me suis rendu compte que les conditions ne sont pas réunies au Widad de Tlemcen pour réaliser l'objectif assigné, à savoir le maintien en Ligue 1», a-t-il affirmé expliquant que «la direction du club promet une amélioration de la situation financière dans les prochains jours».

«Mais je ne peux pas revenir avant qu'il y ait du concret», a-t-il fini par dire.