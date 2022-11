Le poste de gardien de but en sélection algérienne de football ne pose, apparemment, aucun problème pour le sélectionneur Djamel Belmadi, dans la mesure où il avait déjà pris ses dispositions bien avant la dernière coupe d'Afrique des nations, au Cameroun. En effet, le sélectionneur algérien convoque à chaque fois plusieurs gardiens de but, avec des nouveaux, pour les familiariser avec l'ambiance de l'Équipe nationale et ainsi pouvoir compter sur eux en cas d'impondérables. Ce qui est le cas aujourd'hui, justement. Cette fois-ci, le coach Belmadi vient d'enregistrer la blessure du gardien de but numéro un des Verts, à savoir Raïs M'bolhi. Et c'est d'ailleurs la deuxième fois que M'bolhi rate un stage des Verts. Aujourd'hui, il était absent lors du premier jour du stage, lui, qui évolue actuellement en Division 2 saoudienne et qui est arrivé avec une journée de retard pour ce stage actuel, au cours duquel les Verts devront disputer deux matchs amicaux face au Mali, hier, et le 19 de ce même moi, prévu face à la sélection suédoise à Malmö. «Nous avons un scénario étrange qui se produit au niveau des gardiens. M'bolhi ne nous a rejoints qu'aujourd'hui, mercredi, alors que Mustapha Zeghba était blessé et qu'Alexandre Oukidja n'a pas pu être dans le camp.» C'est alors qu'il a annoncé qu'Anthony Mandréa nous quittera immédiatement après la fin du match amical contre le Mali, et qu'il ne sera pas présent avec nous lors du match contre la Suède, car son club français lui a demandé de revenir après cette première rencontre amicale, et nous sommes obligés de le libérer.» Ainsi, Belmadi parle de l'obligation de libérer ce gardien de but pour son club, car, il voudrait garder de bonnes relations avec les équipes des joueurs internationaux, au cas où... De son côté, Oukidja est également retenu par son équipe le FC Metz dans la mesure où il doit disputer la coupe de France avec son équipe. D'ailleurs, les responsables de Metz ont même écrit à la Fédération algérienne de football leur expliquant qu'ils ont besoin d'Oukidja pour leur match de Coupe de France, ce samedi à 17 heures face au SAS Epinal. Suite à ces blessures des gardiens de but des Verts, Belmadi a fait appel, au gardien de but du MC Alger, Farid Chaâl. Ce dernier se trouve avec les Verts depuis mardi. Il avait été invité à déposer son passeport pour une demande de visa afin d'effectuer le déplacement avec les Verts pour la suède. Ceci, en dépit du fait que le coach national a déjà convoqué trois keepers. Il veut donc assurer ce poste avec un gardien de but supplémentaire en cas d'un éventuel impondérable. On aura donc quatre keepers avec les Verts: M'bolhi, malgré sa blessure, Zeghba, Mandrèa et Chaâl, de retour de blessure. Et dans ce même ordre d'idées, Belmadi fait remarquer que «La FIFA a donné aux clubs le pouvoir de disposer de leurs joueurs qui ne participent pas aux finales de la Coupe du monde, et donc nous n'avons pas la liberté de traiter avec eux, et nous cherchons à gérer la situation de la meilleure façon possible.»