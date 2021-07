«Nous avons perdu un titre, mais nous avons gagné une équipe.» Cette phrase est du sélectionneur de l'Equipe nationale algérienne des moins de 20 ans, Mohamed Lacete à l'issue de la 7e édition de la Coupe arabe de la catégorie qui vient de se terminer au Caire. Elle témoigne que la relève existe bel et bien chez les Verts.

Débutant la compétition en novices, dans la mesure où l'équipe n'a été montée que quelques jours auparavant, la sélection algérienne a bien séduit et même failli créer la surprise en finale face à une équipe saoudienne mieux préparée sur tous les plans.

Ainsi, la sélection algérienne s'est inclinée face à son homologue saoudienne sur le score de 1-2 en finale, disputée mardi au stade du 30-Juin de la Défense aérienne du Caire (Egypte). Les buts saoudiens ont été inscrits par Mossab El Djouber (3') et Mohamed Bakr (77'), alors qu'Adel Boulbina (53') avait égalisé pour l'Algérie. Il est utile de noter que le gardien de but des Verts Akram Ouennas a intercepté un penalty à la 17e minute.

Les joueurs du sélectionneur national Mohamed Lacete ont réalisé un parcours plus qu'honorable, parvenant d'abord à s'extirper in extremis de la phase de poules, avant de battre les deux voisins, le Maroc et la Tunisie, respectivement en quarts (1-1, 4-3 aux TAB) et en demi-finales (2-0), grâce à un doublé de la jeune pépite Rafik Mohamed Omar.

Les deux équipes l'Algérienne et saoudienne se sont retrouvées 36 ans après leur première confrontation en finale de la Coupe arabe (juniors), baptisée alors coupe de la Palestine et disputée en 1985 aux stades de Tlemcen, Sidi Bel Abbès et 5-Juillet d'Alger. Dirigée à l'époque par feu Mokhtar Aribi, l'Equipe nationale juniors s'était inclinée sur le score de 1 à 2. C'est ainsi que les Saoudiens succèdent au palmarès de l'épreuve au Sénégal, invité d'honneur et vainqueur de la précédente édition. Mais la participation des Verts est plus qu'honorable, compte tenu des circonstances ayant mené à choisir le groupe devant participer à cette compétition régionale après trois stages. Les joueurs algériens ont montré qu'ils ont beaucoup de marges et sont dans la même bonne voie que leurs aînés, champions d'Afrique en titre.

Lorsqu'on voit ces jeunes joueurs algériens en larmes au coup de sifflet final de la partie, on remarque parfaitement qu'ils ont la même hargne que leurs aînés qui ne veulent se contenter que du trophée. D'ailleurs, la marque de «reconnaissance» est venue de leur dernier adversaire. Les joueurs saoudiens ont fait une haie d'honneur à nos joueurs lors de la remise des médailles après le match final.

Un geste de sportivité et surtout de «reconnaissance» à ces jeunes capables d'atteindre les cimes, sous peu. En tout cas, les résultats de la sélection «A» drivée par Belmadi a eu une répercussion positive sur la «relève» qui l'a si bien démontrée en peu de temps après sa formation, à la veille de cette compétition arabe. Encore faut-il miser sur nos jeunes des moins de 17 ans qui, eux, évolueront dans le groupe B avec les Emirats arabes unis, de la Libye et de Djibouti, et ce, à l'issue du tirage au sort qui s'est déroulé, lundi dernier. Seize pays disputeront ce tournoi prévu au Maroc du 29 juillet au 15 août. La première édition, rappelle-t-on, a eu lieu en 2011 en Arabie saoudite et a été remportée par le pays organisateur, la deuxième, l'année suivante en Tunisie, remportée également par le pays hôte et l'Irak s'est offert la troisième édition, qui a eu lieu au Qatar en 2014. Reste à connaître donc le vainqueur de cette 4ème édition d'ici le 15 août et pourquoi pas les Verts?