Les deux terrains, principal et annexe, relevant du nouveau complexe sportif Miloud-Hadefi, sont prêts pour accueillir le stage de la sélection algérienne de football qui débute aujourd'hui dans la capitale de l'ouest du pays, a assuré dimanche le directeur local de la jeunesse et des sports. «Les deux terrains, dotés de pelouses naturelles, sont dans un très bon état. Ils seront mis à la disposition de la sélection nationale pendant le stage», a déclaré Yacine Siefi à l'APS.

L'entraîneur de l'Équipe nationale, Djamel Belmadi, a déclaré dimanche en conférence de presse à Alger, qu'il était obligé d'avancer la date du déplacement de la sélection à Oran en raison du mauvais état des pelouses du Centre technique de Sidi Moussa (Alger). Ledit Centre devait accueillir le stage des Verts en prévision des deux matchs amicaux contre la Guinée et le Nigeria, les 23 et 27 septembre en cours, à Oran. En outre, le DJS a indiqué que ses services sont «en train d'arrêter les modalités d'organisation de ces deux matchs amicaux de la sélection nationale A, ainsi que celui de la sélection des locaux». Le nouveau stade d'Oran, officiellement inauguré à l'occasion de la 19e édition des Jeux méditerranéens (25 juin-6 juillet 2022), abritera également une troisième rencontre amicale entre la sélection nationale des joueurs locaux et son homologue du Soudan le 29 septembre. Le terrain principal de ce stade a fait l'objet d'une opération de régénération totale à l'issue des JM. Ce stade fait partie aussi des enceintes footballistiques retenues pour accueillir les matchs du championnat d'Afrique des nations des joueurs locaux prévu en janvier 2023 en Algérie, rappelle-t-on.