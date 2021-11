Cest la joie totale, malgré le froid glacial. Les Oranais, habitués des fêtes, ont manifesté leur satisfaction en vivant une nuit de «roubla» qu'ils ont animée un peu partout dans les rues de leur ville. Ils sont sortis, dès le coup de sifflet final de la rencontre ayant opposé, à Blida, les Verts aux Burkinabè.

Des adultes, hommes, femmes, jeunes et moins jeunes, délivrés du suspense, n'ont rien trouvé de mieux à faire pour manifester leur joie que de fêter à coups des fumigènes, de jubilations, sous les youyous, à gorges déployées, lancées par des femmes à partir des balcons des immeubles. La fiesta était totale, les Fennecs ont, après une rude rencontre, fini par avoir «gain de cause», en arrachant le billet leur permettant de jouer le match décisif, prévu pour le mois de mars de l'année prochaine. Et à Oran et à ses habitants de jubiler. Dans le sillage de ce climat festif, un immense bruit a dominé la nuit d'hier à avant-hier dans tous les quartiers de la ville d'Oran. En effet, plusieurs centaines, voire des milliers de citoyens ont envahi les rues pour exprimer leur joie. Rythmés à la cadence et louant les mérites du Onze algérien, les jeunes, déchaînés, ont laissé libre cours à leurs mouvements, exprimant leur gaieté. En un laps de temps très court, la ville d'Oran a totalement changé de look et de décor en vivant sous le rythme d'un raz-de-marée humain jamais égalé auparavant. Les rues d'Oran ont été animées par les rythmes des klaxons des voitures et des slogans favorables à l'Equipe nationale comme «One, two, three, viva l'Algérie». Plusieurs groupes se sont constitués un peu partout dans leurs cités, donnant des spectacles cadencés par les rythmes des chants favorables aux Verts. Plusieurs autres, notamment des commerçants du coin, ont transformé leurs boutiques, en lieux conviviaux savourant le succès des Verts. Des concerts de klaxons assourdissants ont, tout le long de la soirée d'hier à avant-hier déchiré le silence de la nuit oranaise.

Du haut des balcons, les youyous des femmes ont fait sortir les plus réticents. C'est l'explosion de joie. Pleurant de joie, dansant et jubilant, les Oranais ont donné libre cours à leur émotion. Ils se sont longuement impatientés pour vivre ces grands moments de grande liesse. Cela faisait bien longtemps que les Oranais attendaient cette bouffée d'oxygène au parfum de roses de Blida offerte sur un plateau en or par les poulains du très choyé Djamel Belmadi. Les Oranais se sont, en fait, longuement impatientés pour vivre ces moments de grande liesse. Cela faisait bien longtemps que les Oranais attendaient cette bouffée d´oxygène au parfum des roses de Blida. D'autant plus que ces Algériens n´ont ni jubilé ni savouré une telle victoire depuis la coupe d´Afrique des nations de 1919, en plus du retour du MC Oran à l´élite en 2009.