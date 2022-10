Quatre clubs dont deux promus en Ligue 2 amateur ont enchaîné vendredi un second succès de suite dans le groupe Centre-Ouest, à l'issue de la deuxième journée, alors que le MO Constantine a pris «provisoirement» les commandes du groupe Centre-Est après sa large victoire devant la JSM Skikda (4-0). Dans le groupe Centre-Ouest, l'ES Mostaganem et le SC Mecheria, les deux nouveaux promus ont enregistré une deuxième victoire en autant de matchs contre respectivement le WA Boufarik (2-0) et GC Mascara (1-0). Le CR Témouchent a dominé à domicile le RC Kouba (3-2), alors que la JSM Tiaret s'est adjugé une précieuse victoire dans son antre face à l'ex-pensionnaire de L1, l'O Médéa (2-0). À la faveur de ces nouvelles victoires, la JSMT, l'ESM, le CRT et le SCM se partagent désormais le fauteuil de leader avec 6 points au compteur. Pour sa part, le WA Tlemcen a signé son premier succès de la saison aux dépens du SKAF Khemis Meliana (2-0). De son côté, l'ES Ben-Aknoun qui restait sur une défaite amère lors de la journée inaugurale, s'est difficilement imposé contre le MCB Oued Sly (2-1). Cette journée a été marquée par deux nuls vierges: NA Hussein Dey - RC Relizane et ASM Oran - MC Saïda. L'ASM Oran, qui ambitionne de retrouver l'élite du football algérien, s'est contenté d'un deuxième nul de suite, cette fois-ci à domicile, au moment où son entraîneur Hadj Merine tire la sonnette d'alarme. «L'ASMO mérite plus d'égards, mais voilà que nous sommes confrontés au quotidien à d'énormes problèmes extra-sportifs. On ne parvient d'ailleurs même pas à qualifier nos nouvelles recrues, même si on nous a demandé de nous acquitter seulement de 30% de nos dettes», a déclaré le technicien oranais à la presse à l'issue du derby de l'Ouest joué vendredi au stade Habib-Bouakel. La formation de M'dina J'dida s'est renforcée, lors du mercato estival, d'une douzaine de joueurs avec l'objectif de mettre un terme à huit années de disette. Mais voilà que la direction du club ne parvient pas à lever l'interdiction de recrutement dont fait l'objet sa formation. «Nous avons réalisé un très bon recrutement pour disputer la carte de l'accession, mais on a déjà disputé deux rencontres sans nos nouveaux joueurs, ce qui est en train de nous porter un énorme préjudice. Je ne sais pas encore à quel moment ces joueurs seront qualifiés, mais on risque de perdre davantage de points au fil des journées si cette situation perdure», a encore prévenu le patron technique des Vert et Blanc. Dans le groupe Centre-Est, le MO Constantine a surclassé la JSM Skikda (4-0) prenant «provisoirement» les commandes de la Ligue 2 avec 4 points. Pour sa part, les Skikdis sont bon derniers avec un zéro pointu et aucun but marqué.