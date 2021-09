Le Chabab Belouizdad a entamé, hier, sa campagne africaine, avec le match aller du tour préliminaire de la Champions League, à Uyo, au Nigeria, face à Akwa United. Le fait marquant de cette rencontre, c'est que le champion d'Algérie était sans entraîneur en chef. La rencontre a été dirigée par Karim Bakhti, l'entraîneur adjoint, et Salim Sebaâ, entraîneur de l'équipe de la réserve. La faute au retard accusé par les responsables du club à se décider sur l'identité de celui qui remplacera Zoran Manojlovic, parti après le sacre en championnat s'engager avec les Saoudiens d'Al Taï, avec son adjoint tunisien, Karim Sebaï. Le manager général et directeur sportif du Chabab, Hocine Yahi, a privilégié dans un premier temps la piste tunisienne. Dans cette optique, il avait trois noms sur son calepin, à savoir Nabil El Kouki, Mouain Chaâbani et Lassad Dridi. Le premier a préféré rester à l'ES Sétif, alors que le second, selon Yahi, a été trop gourmand dans ses exigences financières. Dridi, quant à lui, n'a pu se libérer, puisqu'il a été bloqué par les responsables de l'ES Sahel, club avec lequel il est toujours sous contrat. Aux dernières nouvelles, c'est la piste de l'Espagnol Juan Carlos Garrido qui a été activée. Le technicien à la renommée mondiale aurait discuté avec les dirigeants du Chabab et tout serait en bonne voie, selon les dernières informations. Garrido a coaché, entre autres, le Villarreal, le Betis Séville, Al Ahly du Caire, le Raja, le WAC et l'ES Sahel, et remporté plusieurs titres, faisant qu'il colle parfaitement avec les ambitions du club. A en croire toujours les mêmes sources, le volet financier ne pose pas de problème à l'heure actuelle, puisque les exigences du coach vont dans le même sens avec le budget dégagé par le Groupe Madar-Holding, actionnaire majoritaire du club. Ce dossier doit être réglé dans les meilleurs délais, puisque Yahi se trouve dans un position peu confortable, en raison du retard accusé. D'ailleurs, les dernières nouvelles font état de son limogeage après le match retour face à Akwa United, le 1er du mois courant au stade Omar-Hamadi de Bologhine.