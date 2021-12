La Ligue nationale de football amateur (LNFA), gestionnaire du championnat d'Algérie de 2e Division, a publié le nouveau système de compétition, relatif à la saison 2022-2023, comportant entre autres, une formule à 32 clubs, répartis en deux groupes, et dont seuls les Champions accèderont en Ligue 1. En effet, il n'y aura que 2 clubs qui accèderont en Ligue 1, l'an prochain (Ndlr: le champion de chaque groupe), alors que 8 clubs de Ligue 2 (Ndlr: 4 de chaque groupe) rétrograderont en championnat Inter-régions (LIRF). Le championnat de Ligue 2 accueillera par ailleurs un total de 10 nouveaux clubs, à savoir: les 4 qui rétrograderont de la Ligue 1 et les 6 qui accèderont de l'inter-régions. «La formule de compétition se présentera donc comme suit: 32 clubs - 2 + 4 + 6 - 8 = 32. Ces derniers seront à répartir en 2 groupes de 16 clubs chacun», a encore détaillé la LNFA dans un communiqué.

Cette décision a été prise suite à l'adoption du nouveau système de compétition applicable pour la saison 2022-2023 par l'Assemblée générale extraordinaire (AGEx) de la Fédération algérienne de football (FAF) en date du 21/11/2021, et l'adoption par le Bureau fédéral des modalités d'accession et de rétrogradation lors de sa séance statutaire du 31/10/2021. Sur un autre volet, la commission de l'organisation sportive de la Ligue nationale du football amateur a infligé un «match perdu par pénalité au SC Aïn Defla», qui ne s'était pas présenté sur le terrain samedi dernier, pour affronter l'USM Harrach, dans le cadre de la 7e journée de Ligue 2. «Le dossier a été traité jeudi et la DOS a décidé d'infliger au SCAD un match perdu par pénalité, en attribuant la victoire à l'USMH, qui marque donc 3 buts, en plus des 3 points», a-t-on détaillé. Outre ce match perdu par pénalité, la DOS a décidé d'infliger au SCAD «une défalcation de 3 points, rehaussée d'une amende de 50 000 DA», comme stipulé dans les règlements en vigueur. Une décision synonyme de grand ouf de soulagement pour les Jaune et Noir, qui grâce à ces 3 points sur tapis vert quittent la zone rouge, et se retrouvent à la 9e place du classement général, avec désormais un total de huit unités, avant les matchs d'hier de la 8e journée. De son côté, et pénalisé essentiellement par la défalcation de 3 points, le SCAD se retrouve lanterne-rouge du groupe Centre-Ouest, avec zéro point au compteur.