La sélection nationale U18 a livré une rencontre de haute facture face à l'équipe U19 de la JS Kabylie, qu'elle a dominé (4-0) au CTN de Sidi Moussa. Nonobstant le résultat de cette rencontreamicale, il faut reconnaître que les «Méditerranéens» présentés par Mourad Slatni et composés uniquement des joueurs du cru, n'ont pas été avares en efforts et en générosité dans le jeu, en dépit de l'heure du match (15h30) et joué en pleine période de jeûne. Les camarades de Zaoui ont montré de belles facettes de jeu. Si la ligne d'attaque a merveilleusement bien fonctionné, la défense n'a pas démérité en déjouant les plans de leurs adversaires, lesquels procédaient par des contre-attaques souvent dangereuses.