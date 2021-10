Les athlètes algériens médaillés lors des Jeux paralympiques (2020) qui se sont déroulés à Tokyo (Japon) ont été honorés, lors d'une cérémonie organisée, samedi, par la wilaya de Ghardaïa. Cette initiative qui intervient dans le cadre de la politique de promotion et de développement du sport national visant la valorisation et l'encouragement des champions, qui se sont illustrés dans différentes catégories et disciplines sportives, s'est déroulée en présence du wali de Ghardaïa, Boualem Amrani, du président de la Fédération algérienne handisport (FAH), Slimane Maâchou, des responsables de l'association «En Nour» des personnes aux besoins spécifiques de la commune d'El Ateuf, ainsi que les élus. A l'issue de cette cérémonie de distinction organisée à El Ateuf (7 km à l'est de Ghardaïa), des attestations de reconnaissance, des présents et des récompenses ont été remis aux athlètes algériens ayant pris part aux joutes de Tokyo.