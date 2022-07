Les athlètes médaillés relevant de la wilaya de Béjaïa aux JM-2022 d'Oran se sont félicités, avant-hier soir à la maison des hôtes de Béjaïa, de l'honneur qui leur a été fait par le wali de Béjaïa, Kamel Eddine Kerbouche et qui constitue à leurs yeux un «encouragement» à aller de l'avant pour davantage de médailles. Dans des déclarations faites en marge de la cérémonie, les sportifs de Béjaïa qui se sont distingués lors du rendez-vous d'Oran, ont affirmé que cette cérémonie organisée en leur honneur, va les booster et les motiver un peu plus pour persévérer et continuer à s'illustrer en vue des prochaines compétitions internationales. Les sportifs de Béjaïa, dames et messieurs, ont reçu des mains du wali des attestations de reconnaissance et une récompense financière en présence du président de l'Assemblée populaire de wilaya, des membres du conseil de sécurité, des députés des deux chambres, du délégué local du médiateur de la République, du président de l'Assemblée populaire communale de Béjaïa, le directeur de la jeunesse des sports, les directeurs exécutifs de wilaya et la presse locale. Les médaillés aux JM-2022, ainsi que leurs entraîneurs étaient unanimes à affirmer que ce genre de cérémonie est une louable initiative à même d'encourager les sportifs et les motiver davantage pour donner le meilleur d'eux-mêmes afin de rafler plus de médailles et porter haut le drapeau national. Aït Beka Jugurtha boxeur de la JSTimezrit avait décroché une médaille d'or tout comme Hedjila Khelif boxeuse également de la JSSidi Ayad. Medal Youcef Sabri de l'équipe Madalla a obtenu une médaille d'or au badminton. Kamel Maâmer de l'ASHWB a pour sa part décroché une médaille d'or lors de la course honorifique des sportifs aux besoins spécifiques. Amine Bouanani, athlète du MBB, était médaillé d'argent. Il a été représenté par son père- Bouzebra Zouina, du CSHB avait arraché quant à lui une médaille de bronze au lancer du marteau. Abdelghani Kenzi, entraîneur de l'Équipe nationale de boxe féminine, avait avec son équipe arraché 3 médailles d' or, 1 argent et 1 bronze. Bakouri Fatsah entraîneur d'Amine Bouanani était absent pour la circonstance. Il a été représenté par le directeur technique et sportif du MBB, Djoudi Messaoudi - Khaled Benmouhoub, entraîneur de Zouina Bouzebra avait été également récompensé. 200 000 DA et un micro ordinateur pour chaque athlète couronné lors de la 19e édition des Jeux méditerranéens 2022, qui s'est déroulée dans la ville d'Oran du 25 juin au 6 juillet avec la participation de 26 pays.