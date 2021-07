Il nous arrive, à défaut de suivre un beau film sur une chaîne TV, nous choisissons plutôt d'avoir le mal de tête, provoqué par une émission sur le sport roi, dont les animateurs vous donnent le tournis, à chaque avis fourni en précisant que ce n'est là, que l'avis du «technicien» invité par les responsables, dont les buts sont souvent inavoués, pour ne pas écrire cachés, hypocritement, afin de détourner l'attention des connaisseurs qui suivent l'émission. Signalons au passage, que très souvent le chef de plateau dirige sa question venimeuse et se permet même le luxe de donner en filigrane, la réponse déstabilisante et moche comme tout! Résultat des courses: lorsqu'on éteint, le récepteur, un goût amer et fade d'inachevé, envahit le fond de la gorge et vous pousse à vous tourner vers les chaînes étrangères, qui, elles, ont au moins, de bonnes raisons de nous faire baigner dans la crasseuse terre glaise, et même, la dégueulasse gadoue! Mais écouter les sornettes de ces pseudo-consul-tants, qui peuvent prétendre à être momentanément, si on s'amusait à ôter le préfixe rebutant et repoussant, des «sultans» de la connerie, de la bêtise et même de l'aliénation! Oui, ces messieurs devraient articuler des trucs sensés ou se taire, comme ils le diraient eux-mêmes: se la f...! Il y a des téléspectateurs sérieux qui ne méritent pas d'être ridiculisés devant leurs écrans de TV, par des propos d'estaminets ou des expressions de «boys-streets», bons à ne pas écouter, encore moins à voir! Faut-il le répéter? Une émission TV ressemble bizarrement à une soirée de théâtre. Il faut goûter au spectacle fourni et sortir rassasier, ravi d'avoir passé une belle soirée. Chez nous, on zappe tout de suite pour épargner à nos oreilles et nos yeux des propos vides de sens, quand ce n'est pas pour éviter des insultes et autres bêtises sorties de bouches qui ne crachent que des expressions souvent dégoûtantes, et donc repoussantes! Juger par exemple, un très jeune joueur appelé à titre d'encouragement par Med Lacète, Madjid Bouguerra ou, pis encore, Djamel Belmadi, les sélectionneurs nationaux, relève simplement de la malhonnêteté intellectuelle, si les critiques ont été faites avant les matchs, ou même après un seul match! Ces messieurs nommés pompeusement «consultants», savent-ils aussi que ces athlètes n'en sont qu'à leurs débuts internationaux? Des jeunes qu'il faudrait impérativement encourager? Ne songent - ils pas une seule seconde que les proches parents du jeune capé, sont aussi et surtout des téléspectateurs? Quant aux appréciations apportées par ces mêmes consultants, relatives au jeu et aux joueurs, ils devraient changer de «politique» qui verse, jusqu'à la limite de la correction dans la polémique, l'invective, voire l'insulte, et en avant pour les histoires à ne plus en finir!