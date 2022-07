Les journées de qualifications pour la coupe d'Afrique des nations de football (CAN-2024), prévus en septembre ont été décalés au mois de mars 2023, a annoncé la Confédération africaine de football (CAF) jeudi. Ce report permet aux cinq mondialistes du continent africain de disputer à la place des matchs de préparation pour la Coupe du monde au Qatar (21 novembre-18 décembre), comme ils l'avaient demandé. La coupe d'Afrique des nations, prévue en juin 2023 en Côte d'Ivoire, a été reportée à janvier-février 2024 par la CAF. «Le report de la CAN a offert une opportunité de reprogrammer les matchs qualificatifs restants», est-il écrit dans un document adressé aux membres du comité exécutif de la CAF, selon l'Agence France Presse (AFP). «Il permet également d'ouvrir les dates FIFA de septembre à des matchs amicaux internationaux pour la préparation à la Coupe du monde», est-il précisé. Les 3e et 4e journées des qualifications à la CAN sont reprogrammées au mois de mars 2023. Les 5e et 6e journées initialement prévues en mars ont été décalées à la période du 12 au 20 juin pour la 5e journée, et du 4 au 12 septembre pour la 6e et dernière journée.

Les deux premières journées ont été disputées en juin dernier à l'issue desquelles l'Algérie s'était imposée devant l'Ouganda (2-0) à Alger, et la Tanzanie (2-0) à Dar Es-Salam. Le Sénégal, qui a remporté en février sa première CAN, le Cameroun, le Ghana, le Maroc et la Tunisie sont qualifiés pour la Coupe du monde.