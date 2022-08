Les billets pour les matchs de groupe de l'Argentine contre le Mexique et l'Arabie saoudite ont été «les plus demandé» à moins de trois mois de la Coupe du monde de football au Qatar (20 nov.-18 déc.), selon le chef du tournoi. Nasser Al-Khater a indiqué que la rencontre Mexique-Argentine le 26 novembre dans le stade de Lusail était le match «le plus demandé», suivi par Arabie saoudite-Argentine le 22 novembre dans la même enceinte, la plus grande du tournoi avec 80000 places. Un total de 2,45 millions de billets ont été vendus pour la première Coupe du monde de foot organisée au Moyen-Orient et dans le Monde arabe, a annoncé la FIFA la semaine dernière. Le pays hôte, les Etats-Unis, l'Angleterre, l'Arabie saoudite, le Mexique, les Emirats arabes unis, la France, l'Argentine, le Brésil et l'Allemagne sont en tête des ventes de billets par pays de résidence, selon l'instance dirigeante du foot mondial.