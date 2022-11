Bien que bousculé en seconde période, le Sénégal a pris le dessus sur le Qatar (1-3), lors de la 2e journée du groupe A de la Coupe du monde. Un succès qui permet aux Lions de la Téranga de se replacer dans le groupe A. Pour le pays hôte, la compétition est déjà terminée. Sous pression après avoir raté leur entrée en lice dans la compétition, les deux équipes se montraient craintives. Le Sénégal prenait toutefois le jeu à son compte sans parvenir à être dangereux. Un manque de créativité qui donnait confiance au Qatar, de mieux en mieux dans la partie. Au fil des minutes, la tension augmentait et les contacts se durcissaient. Toujours aussi peu inspirés, les Lions de la Téranga déjouaient complètement et n'étaient pas loin de concéder un penalty pour une faute assez nette de Sarr sur Afif. Un tournant dans ce match puisque quelques instants plus tard, Dia profitait d'une énorme erreur de Khoukhi dans la surface pour ouvrir la marque d'une frappe à ras de terre au ras du poteau (0-1, 41e). Libéré d'un poids, le champion d'Afrique revenait de la pause avec le moral boosté. Et il ne tardait pas à doubler la mise par Diedhiou, qui coupait la trajectoire d'un corner de Jakobs pour marquer de la tête (0-2, 48e). Perdu pour perdu, Al Annabi se mettait enfin à jouer. Hassan obtenait deux énormes opportunités pour faire trembler Mendy, qui réalisait deux arrêts déterminants face à Ali et Mohammad pour empêcher le pays hôte de réduire l'écart au score. À force de subir, le champion d'Afrique finissait par craquer. À peine entré en jeu, Muntari plaçait une superbe tête sur un centre de Mohammad pour battre le gardien de Chelsea (1-2, 78e). Un enthousiasme rapidement douché. À la réception d'un ballon en retrait de Ndiaye, Dieng mettait définitivement les siens à l'abri (1-3, 84e). Une victoire poussive mais méritée pour le Sénégal, qui reste dans la course aux 8es. Un peu plus tôt dans la journée, le pays de Galles a concédé une défaite logique face à l'Iran (0-2). Au cours de la première période, les Gallois ont eu du mal à se procurer de véritables occasions de but. Les joueurs de Rob Paige ont pourtant eu la possession du ballon (66% à la pause), mais ils ont manqué de justesse et de tranchant dans le dernier tiers adverse pour mettre en difficulté la défense iranienne. L'Iran a mieux terminé sa première période et continué sur sa lancée après la pause. À la 52e minute, la Team Melli s'offrait deux incroyables opportunités de prendre l'avantage dans cette partie avec deux poteaux coup sur coup d'Azmoun et Golizadeh, alors qu'Hennessey était battu! Le pays de Galles souffrait et son gardien devait ensuite s'employer sur une frappe de Golizadeh qui prenait le chemin des filets.

À la 86e minute, l'expulsion d'Hennessey, pour avoir percuté Taremi sur une sortie loin de son but, compliquait encore un peu plus la tâche des Dragons. En supériorité numérique, l'Iran poussait pour tenter de faire la différence. Et alors que la frappe de Torabi passait juste à côté de la lucarne à la 89e minute, Cheshmi libérait finalement l'Iran d'une frappe lointaine du droit (0-1, 90e+8), puis Rezaeian mettait son équipe définitivement à l'abri (0-2, 90e+11)! Un succès mérité pour les Iraniens.