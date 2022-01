Malgré un début de match compliqué, le Maroc sera bien au rendez-vous des quarts de finale de la CAN 2021. Les hommes de Vahid Halilhodzic ont évité le piège contre le Malawi (2-1) mardi au Stade Ahmadou-Ahidjo de Yaoundé. La soirée commençait pourtant par un énorme coup sur la tête des Lions de l’Atlas, et en particulier de leur gardien, Bounou, légèrement avancé et qui concédait une ouverture du score surprise en se laissant lober sur la somptueuse frappe de Mhango décochée à 42 mètres. L’un des buts de cette CAN ! Au fil des minutes, le Maroc montait en puissance. Les Flames finissaient par craquer avant la pause sur un centre d’Amallah pour la tête rageuse d’En-Nesyri. Une poignée de secondes plus tard, Amallah manquait le 2-1 d’un rien de la tête. Un peu moins fringants au retour des vestiaires, les Lions de l’Atlas s’en remettaient une nouvelle fois à Hakimi, qui les libérait en marquant d’un coup franc en pleine lucarne (2-1, 70e). Son deuxième dans cette CAN ! Dans la foulée, Chirwa déviait in extremis la frappe d’En-Nesyri pour l’empêcher de faire le break, puis El Haddadi manquait le cadre, mais les Marocains ne tremblaient plus et se qualifiaient pour les quarts où ils affronteront, ce dimanche le vainqueur de Côte d’Ivoire-Égypte, qui s’est joué, hier.