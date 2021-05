Les leaders de la Ligue 2 de football, l'USM Annaba, la JSM Béjaïa, l'ASM Oran et le MCB Oued Sly, ont réussi à garder la tête de leurs groupes respectifs, à l'issue des matchs de la 16e journée disputés mardi, alors que la bataille fait rage en bas du tableau. Dans le groupe Centre, le choc entre le leader, la JSM Béjaïa, et son dauphin le RC Arba, a tourné à l'avantage des Bejaouis, vainqueurs sur le score de 1 à 0. À la faveur de cette victoire à domicile, la JSMB (31 points) porte son avance à quatre points sur son poursuivant direct. La victoire de la JSMB a permis au WA Boufarik vainqueur devant l'USM El Harrach (4-3) de rejoindre le RCA à la deuxième place du classement avec 27 points, alors que l'USMH (19 points) est dans la zone rouge en occupant le 8e rang à égalité de points avec le CR Béni Thour, battu (2-1) à domicile par l'Amel Boussaâda (7e - 20 pts). Dans le milieu du tableau, l'ES Ben Aknoun (5e - 25 pts) et le RC Kouba (6e - 23 pts) se sont, respectivement, imposés devant l'USM Blida (2-0) et l'IB Lakhdaria (2-1). À noter, également, la défaite surprise du MO Béjaia face à l'avant dernier du classement le WR M'sila (2-1). Dans le groupe Est, l'USM Annaba a réussi à conserver son fauteuil de leader, malgré le match nul concédé face au MC El Eulma (0-0). Les Annabis (32 points) gardent deux longueurs d'avance sur l'US Chaouïa, qui a atomisé le DRB Tadjenanet (7-1), et le HB Chelghoum Laïd, auteur d'un nul en déplacement contre l'USM Khenchela (1-1). Dans le bas du classement, le CA Batna qui a disposé de l'AS Khroub (1-0) a réalisé une belle opération en sortant de la zone de relégation, occupée désormais par: l'AS Khroub et le DRB Tadjenanet (14 points), le CRB Ouled Djelal (13 pts) et le MSP Batna (8 pts). À l'Ouest, l'ASM Oran et le MCB Oued Sly vainqueurs, respectivement devant le SC Aïn Defla (2-0) et le RC Oued R'hiou (1-0), restent en tête du classement avec 37 points, alors que le CR Témouchent battu par la JSM Tiaret (1-0), occupe le 3e rang avec 29 points. Dans la course au maintien, l'US Remchi a décroché une belle victoire devant le CRB Aïn Oussera (2-0), qui lui permet de quitter la zone rouge avec 16 points. En revanche, le CRB Aïn Oussera est en position de relégable aux côtés de l'IRB El Kerma, le RCB Oued R'hiou et l'OM Arzew. La 17e journée de la Ligue 2 de football, est prévue samedi prochain (22 mai) à partir de 15h00, selon le programme de la Ligue nationale de football amateur (LNFA).