La 17e journée de Ligue 2 de football, disputée, samedi dernier, a été favorable aux poursuivants des leaders des deux groupes, le RC Kouba (Centre-Ouest) et la JS Bordj Ménaïel (Centre-Est) tenus en échec, respectivement, par le SKAF Khemis (2-2) et le MO Béjaïa (0-0). Accroché à domicile à la surprise générale par le SKAF Khemis, le RC Kouba (39 points) a raté une bonne occasion de prendre le large en tête du classement du groupe Centre-Ouest, devant le CR Témouchent, qui a ramené le point du match nul de son déplacement à Saida (0-0). La bonne opération de la journée a été réalisée par le MC El Bayadh, vainqueur devant l'USM Harrach (1-0). À la faveur de cette précieuse victoire, le MC El Bayadh rejoint le CR Témouchent à la 2e place du classement à 3 longueurs du leader koubéen. Dans le derby opposant l'ASM Oran au GC Mascara, les Assimistes ont créé la surprise en s'imposant (1-0). Ce succès permet à l'ASMO de gagner 2 places au classement, alors que le GC Mascara a raté l'occasion de se rapprocher du trio de tête. Dans les rencontres de milieu de tableau, la JSM Tiaret et l'USMM Hadjout ont, respectivement, battu le CRB Aïn Ouessara (4-2) et l'USM Bel-Abbès (1-0), tandis que le match entre le MCB Oued Sly et l'ES Ben Aknoun n'a pas connu de vainqueur (0-0) Dans le bas du tableau, la lanterne rouge le SC Aïn Defla s'est imposé devant WA Boufarik (2-0), mais reste scotché à la dernière place du classement. Dans le groupe Centre-Est, la JS Bordj Ménaïel (37 pts), auteur d'un nul en déplacement face au MO Béjaïa (0-0), a un nouveau dauphin l'USM Khenchela (34 pts), vainqueur du derby des Aurès contre l'AS Aïn M'lila (3-1), alors que l'USM Annaba (33 pts) glisse au 3e rang après son match nul (0-0) face au CA Batna. Large vainqueur devant la JSM Skikda (3-1), le NRB Teleghma remonte, de son côté, à la 4e place avec 31 points. Cette 2e journée de la phase retour a, également, enregistré les victoires de l'US Chaouïa devant le MO Constantine (2-1) de HAMRA Annaba, face à la JSM Béjaïa (1-0) et du CABB Arréridj contre l'IB Lakhdaria (3-1). Ce succès des Bordjis leur permet de passer devant leur adversaire du jour, qui se retrouve à la dernière place du classement. La 18e journée de Ligue 2 se disputera le samedi 19 février, selon le programme de la Ligue nationale de football amateur (LNFA).