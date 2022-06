Triomphale a été l'entrée des karatékas algériens. Ces derniers ont, au premier jour de la compétition entrant dans le cadre des Jeux méditerranéens, signé la suprématie du karaté algérien sur les devants de la scène sportive internationale. En effet, la moisson est, au premier jour de la compétition, riche en consécrations. Les athlètes algériens ont récolté cinq médailles, 4 en or et 1 en argent, propulsant ainsi l'Algérie à la 1ère place du classement provisoire des médailles. Il s'agit de Celia Ouiken, Louisa Abbouriche, Chaïma Midi et Oussama Ziyad qui ont démontré leurs prouesses en faisant valoir leur art...de gagner en affront des adversaires non moins faciles à traiter. De prime abord, la jeune Celia Ouikene, engagée dans la catégorie des 50 kg, a, dès son entrée, manifesté sa rage de vaincre en affrontant l'Égyptienne Reem Salama. Sous les applaudissements d'un public l'ovationnant, scandant «One, two, three, viva l'Algérie», Ouikene, sans aucun doute galvanisée par ce soutien indéfectible, n'a pas lâché son adversaire en la prenant de tous les bords, marquant des points à chacun de ses assauts jusqu'à la victoire finale (5-0). Cette consécration de la jeune Ouikene a servi de déclic pour ses coéquipières et motivé davantage la jeune Louisa Abbouriche (-55 Kg), ayant été la seconde athlète à faire face à l'Égyptienne Ahlam Youssef.

L'athlète algérienne n'a pas trop peiné dans son oeuvre en faisant sienne, elle aussi, sa détermination à battre sa rivale par 4 à 1 et offrir à l'Algérie une seconde médaille d'or. Emboîtant le pas à ses camarades, Chaïma Mehdi (61 kg) se taille la troisième médaille d'or en affrontant la très résistante Tunisienne Wafa Mahdjoub. De par son abnégation, la karatéka algérienne a fini par s'imposer par 3 à 2, garnissant ainsi la moisson en la ramenant à 3 médailles d'or. Sur la même lignée des consécrations, le jeune Oussama Zaïd (-75 kg) s'est taillé une 4e médaille en affrontant l'Égyptien Abdelaziz Abdallah, ce dernier n'a pas lâché du lest avant qu'il ne craque par un score de 5-4.

La fresque était totale lors que l'athlète Alaa Selmi ne clôture la journée en récoltant la médaille d'argent dans la catégorie des moins de 60 kg. Le jeune Selmi a affronté le très solide Turc Eray Samdan. La lutte gréco-romaine est, au premier jour, d'autant plus algérienne que la récolte était riche. En effet, les athlètes Sid Azara Bachir (87 kg), Abdelkrim Ouakali (77 kg) et Ishak Ghaiou (67 kg), sont assurés d'ores et déjà des médailles d'argent. Qualifiés pour les finales de leurs catégories respectives, les trois lutteurs sont bien partis pour décrocher les premières places du podium.

Le médaillé d'argent aux JM 2018 de Tarragone en Espagne, Azara (87kg), s'est qualifié aux dépens du Turc Ali Cengiz (4-0). Son coéquipier, Ouakali (77kg), champion d'Afrique en titre, a réalisé la même consécration face au Croate Kamenjasevic (12-3) alors que le jeune athlète Ishak Ghaiou (67 kg) a disposé le favori de cette catégorie, l'Égyptien Omar Abderrahim.

De leur côté, les boxeurs Jugurtha Aït Bekka (69 kg) et Younes Nemouchi (75 kg) se sont qualifiés aux quarts de finale.