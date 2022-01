Le sélectionneur de l'équipe nationale de football, Djamel Belmadi, a tenu à rassurer les supporters algériens après le semi-échec concédé face à Sierra-Leone (0-0), mardi dernier, à l'occasion des grands débuts des Verts à la CAN. «Nous allons essayer de rendre fier notre peuple. Les joueurs sont déterminés. Un but aurait pu changeR le cours du match. On est en première ligne, ce n'est que de l'expérience pour l'avenir», a indiqué Belmadi en marge de l'autre match du groupe E, entre la Guinée équatoriale et la Côte d'ivoire (0-1) à Douala. «Le peuple algérien sait que son équipe est là, elle se bat. On affronte beaucoup d'adversité qui dépasse parfois le cadre du terrain. Aujourd'hui, on est l'équipe visée à tous les niveaux, on parle de nous à longueur de journée. C'est la rançon de la gloire, nous assumons ce statut», a-t-il ajouté. «On n'a pas été content du résultat final, mais quand on analyse, nous sommes l'une des équipes favorites qui s'est procuré le plus d'occasions. Nous allons nous remettre vite au travail, et nous concentrer déjà sur le prochain match», a-t-il souligné. Présent aux côtés de Belmadi, le président de la Fédération algérienne (FAF), Amara Charaf-Eddine, a estimé que les joueurs ont «appris la leçon», suite à ce mauvais départ: «C'est un échec, d'autant plus que nous nous sommes habitués à gagner. On aurait pu faire mieux, mais le 1er match d'un tournoi a toujours son cachet. Nous n'avons pas pu tirer avantage de la situation dans laquelle nous étions. La leçon a été bien apprise. Les joueurs sont professionnels, et sont capables de se surpasser.».

Programme d'aujourd'hui

Nigeria - Soudan (17h)

Egypte - Guinée Bissau (20h)