La raison a fini par avoir gain de cause. Après avoir boudé, pendant 5 jours, les entraînements, en revendiquant la régularisation de leur situation financière, les joueurs du RC Relizane ont repris le chemin des entraînements, au grand bonheur de l'entraîneur, Lyamine Bougherara. Cette reprise intervient avant la réception du MC Alger, samedi prochain dans le cadre de la 4e journée. Le président du club sportif amateur, Abdelfattah Benzineb, a réussi à réunir les joueurs et s'est engagé à les régulariser, en leur versant une partie de leur dû avant le prochain match. En dépit de cet engagement, le coach a, tout de même, peiné à réunir l'ensemble de son groupe pour relancer les entraînements. Cette reprise a été marquée par la présence de 12 éléments. Le coach s'est, auparavant, plaint de la situation marquant le Rapid qu'il avait rejoint, en juillet dernier, contribuant grandement dans son maintien parmi l'élite. Bougherara, reconduit cette saison, n'a pas dissimulé sa volonté de jeter l'éponge, étant donné que la situation devient de plus en plus complexe, à commencer par le faux pas occasionné par la direction n'ayant pas réussi à qualifier des joueurs recrutés. La direction du club affirme que «le dossier n'est pas encore réglé». Après 3 journées de championnat, le Rapid n'a pas tapé fortement sur le terrain. Son parcours est jusqu'ici marqué par une seule victoire contre deux défaites, dont une sur le terrain de la JS Saoura (0-6), un match que les Vert et Blanc ont joué avec l'équipe de la réserve. Dans son ultime appel, Bougherara, a opté pour la solution radicale, en acculant la direction du club, lui accordant un ultimatum de 2 jours, l'invitant à mettre de l'ordre dans la maison. «Faute de quoi, je déposerais ma démission», a fini par lâcher l'ancien portier des Verts. Ce dernier se voulait être prévenant et non pas menaçant. La cacophonie marquant la gestion des affaires du club, semble avoir sérieusement impacté son travail, mais aussi ses joueurs, d'où le recours à ce tir droit. Mais ce qui semble avoir motivé le plus le coach à agir de telle sorte, tout en faisant des déclarations «incendiaires», survient après la nouvelle grève enclenchée par ses joueurs refusant de reprendre le chemin des stades et des entraînements. Il est, contre toute attente, épuisé en assistant, impuissant, à la situation vraisemblablement inscrite dans la durée. «Je ne peux pas continuer à travailler dans de pareilles conditions», a-t-il déploré, ajoutant que «j'ai fait un déplacement de 700 km de chez moi (il réside à Aïn M'lila, Ndlr), pour me retrouver en train de gérer des problèmes extra-sportifs». Après avoir repris tardivement la préparation d'intersaison et annulé le stage estival, le RCR a joué la première journée du championnat sans ses nouvelles recrues, qui n'ont toujours pas obtenu leurs licences à cause des dettes du club, non encore honorées auprès de la Chambre nationale de résolution des litiges.