Les joueurs du CA Bordj Bou Arréridj, pensionnaire de la Ligue 1 professionnelle de football, ont rejeté la proposition de l'administration de réduire leurs salaires en vue de surmonter la crise financière que traverse l'équipe, a-t-on appris auprès de l'administration du club.

La même source a indiqué que les efforts de l'administration de réduire les salaires des joueurs en vue de sortir de la crise financière qui étouffe le club ont été vains avec l'attachement des joueurs à leur revendication de percevoir leurs salaires en retard (11 mois pour certains) en contrepartie d'un accord pour la baisse des salaires. La même source a indiqué qu'il a été convenu à l'amiable avec les joueurs de leur verser une partie de leurs dus dès la perception de la subvention accordée par la LFP et estimée à 20 millions DA pour éviter le recours des joueurs à la commission des litiges.

La direction du club tente de trouver une solution à l'amiable pour la question des redevances dues au joueur Makhlouf Rachrache qui a évolué au sein du club durant la saison 2013-2014 qui a exigé via un verdict du TAS une indemnisation de plus de 40 millions DA, selon la même source qui a ajouté que la direction a proposé à son manager de régler amicalement cette affaire contre le paiement de 20 millions DA.

Le CABBA qui semble avoir perdu toute chance de demeurer en Ligue 1, est lanterne rouge du championnat avec 6 points et zéro victoire après 20 journées de compétition.