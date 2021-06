Lundi en fin d‘après-midi, au siège de la direction du CR Belouizdad, sis à Saïd Hamdine, ça a chauffé entre certains joueurs et le directeur général du club, Chérif Hachichi. A l'origine de ce bras de fer, les ponctions, bien plus grandes que prévues, sur les salaires des joueurs ayant bénéficié d'un prêt de la part de la direction.

Au moment où ce prêt leur avait été accordé, il était convenu que 50% du salaire de chaque joueur concerné soit retiré chaque fin de mois. Tout était mentionné noir sur blanc sur un papier signé entre les deux parties.

Et ces joueurs ont été surpris de voir une ponction de... 100% pour ce mois de juillet. Lundi, après avoir appris la nouvelle, ils se sont déplacés à Saïd Hamdine à la rencontre du DG, lequel, selon eux, est l'instigateur de cette décision (ce que le concerné n'a pas nié d'ailleurs). Le ton est monté entre les deux parties, notamment après que le dossier des primes, non encaissées depuis le match de la Champions League face aux Libyens d'Al Nasr. matchs, a été abordé. Sachant qu'entre plusieurs joueurs et Hachichi, le courant ne passe pas depuis un bon moment déjà, pour différentes raisons.

Dans l'après-midi, soit la veille du départ vers Constantine, où l'équipe affrontera le CSC aujourd'hui à 17h, dans le cadre de la mise à jour du calendrier, les joueurs se sont réunis avant la séance d'entraînement. Ils étaient unanimes à dire que la cohabitation avec le DG en question devient impossible et que, désormais, une solution doit être trouvée dans l'immédiat. La proposition faite est celle de s'adresser à Charaf Eddine Amara, P-DG du Groupe Madar-Holding, actionnaire majoritaire du club. Le responsable en question est, selon eux, le seul à pouvoir trouver une solution pour que l'équipe puisse achever la saison dans le calme et la sérénité dans l'optique d'atteindre l'ultime objectif qui lui reste cette saison, à savoir une place sur le podium en cham-pionnat. Mais l'actuel président de la FAF n'est pas à Alger, actuellement, étant présent en Egypte pour suivre la Coupe arabe des nations des U20. Entre-temps, son successeur à la tête du conseil d'administration de la SSPA/CRB, Mohamed Abrouk, n'est pas encore installé officiellement, alors que le directeur sportif, Hocine Yahi, se trouve incapable de prendre des décisions dans ce sens, faute de prérogatives. En ces premiers jours de l'été, ça s'annonce très chaud dans la maison du champion d'Algérie en titre.