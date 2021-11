De mal en pis, les déboires secouant le RC Relizane ne sont pas près de connaître un heureux épilogue. Dans l'un des épisodes de ce long feuilleton, les joueurs sont passés à l'acte radical en boudant, cette fois-ci, le déplacement de Bechar. Dans cette affaire, qui est contre toute attente inscrite dans la durée, les joueurs du RCR se sont maintenus sur leurs positions en refusant de se rendre à Bechar pour affronter la JS Saoura, hier, dans le cadre de la mise à jour du calendrier. L'entraîneur Lyamine Bougherara a fait savoir que «les joueurs se sont déplacés comme prévu, ce jour (lundi, Ndlr) à Oran pour prendre le vol à destination de Bechar.». Jusque-là, tout va bien, avant que les mêmes joueurs ne décident, et à Oran, d'une action inédite, à savoir celle de faire demi-tour. Pour cause, le dû des joueurs a constitué le socle du bras de fer qui risque de faire effet boule de neige. Car, estiment les joueurs, «la direction du club, qui a promis de leur octroyer la prime de la victoire contre le WA Tlemcen, n'a pas tenu sa promesse», a-t-on déploré. «Ils ont donc, et d'un commun accord, décidé de rebrousser chemin et rentrer à Relizane», a-t-on ajouté. Bougherara n'en revient pas dans sa désillusion et son désarroi total. Il n'a pas, non plus, dissimulé sa déception, compte tenu de la tournure rapide des faits et de la succession de fâcheux événements marquant ce club, sauvé in-extremis de la relégation, l'année passée. «Face à cette situation, je devrais réfléchir par 2 fois avant de poursuivre l'aventure avec le Rapid», a-t-il fini par lâcher. Malgré la situation intenable, Bougherara a, toutefois, résisté au point que ce dernier s'est retrouvé acculé par la crise multidimensionnelle secouant le club, à laquelle se greffent plusieurs autres problèmes que la direction peine à résoudre. N'ayant déjà pas réussi encore à qualifier les 8 nouvelles recrues de son équipe, la direction du RCR, présidée par Sid Ahmed Abdessadok, qui a succédé l'été passé à Mohamed Hamri, a également promis à ses protégés la semaine précédente de leur verser un salaire, mais en vain. Son faux bond a incité les hommes de Bougherara à bouder 2 séances d'entraînement, alors que certains d'entre eux ont carrément boycotté le match face au WAT, le 1er du RCR cette saison. L'entraîneur a, pour alléger ce fardeau, fait appel aux services de plusieurs joueurs de l'équipe de la réserve, pour arrêter sa liste des joueurs, ayant affronté, en début de championnat, le WAT. Dans ce match, il s'est retrouvé avec seulement 8 seniors disposant de leurs licences, vu qu'ils faisaient partie de la saison écoulée. En dépit de toutes ces difficultés, le Rapid a toutefois réussi l'exploit, en se taillant les 3 points de la rencontre, en battant son invité. Le coach n'a pas dissimulé ses craintes pour le reste des événements attendus avec tant d'appréhensions.