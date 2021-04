Le président du RC Relizane, Mohamed Hamri, a trouvé un accord avec ses joueurs et les membres du staff pour arrêter la grève qui dure depuis près de trois semaines, suite à la réunion qui les a regroupés, lundi soir. Les protégés de l'entraîneur Cherif El Ouezzani ont repris l'entraînement hier, comme entendu avec leur président au cours de cette réunion à laquelle a assisté le directeur local de la jeunesse et des sports (DJS) en sa qualité de représentant du wali de Relizane. Le président Hamri a tenu pour l'occasion à fournir des explications à ses poulains ainsi qu'aux membres du staff technique sur les difficultés financières auxquelles il est confronté d'où son incapacité à régulariser leur situation financière. Il s'est, notamment plaint de l'absence «de soutien de la part de (ses) pairs au niveau du conseil d'administration de la société sportive par actions du club». Pour sa part, l'entraîneur Cherif El Ouezzani a mis en garde contre les répercussions de cette longue grève sur la suite du parcours de son équipe qui vise à se maintenir parmi l'élite qu'elle a retrouvée cette saison après quatre exercices passés en Ligue 2. L'ancien international algérien a également profité de la présence du DJS pour appeler les autorités locales à aider le club à surmonter cette phase difficile qu'il traverse sur le plan financier, souligne-t-on. Par ailleurs, les travaux de réhabilitation du stade Tahar-Zoughari à Relizane ont pris fin permettant la réouverture de cette enceinte footballistique qui accueillera, le 30 avril en cours, le match des 8es de finale de la coupe de la Ligue opposant le RC Relizane au MC Oran, a-t-on appris, hier. Ce stade, fermé depuis 23 mois, a bénéficié, notamment d'une nouvelle pelouse synthétique de sixième génération qui a remplacé l'ancienne dont l'état s'est nettement détérioré causant des blessures à plusieurs joueurs. Outre cette opération, des travaux de remise à niveau ont été engagés dans d'autres équipements de cette infrastructure. Pendant la fermeture de ce stade, le Rapid, qui retrouve cette saison l'élite après quatre exercices passés en deuxième palier, a accueilli ses adversaires en championnat à Chlef et Tlemcen, parvenant à décrocher 7 points sur 9 possibles, rappelle-t-on. Les protégés de Cherif El Ouezzani ont terminé à la 12e place la phase aller avec 24 points. R. S.