Mercredi dernier, la JS Kabylie a arraché une belle victoire en déplacement, face au Camerounais de Coton Sport (2-1), le leader en cette phase des groupes de la coupe de la Confédération africaine de football (CAF). Cette victoire a permis à la JSK d'assurer sa qualification pour les quarts de finale de la compétition. Les joueurs reviennent ainsi avec un résultat inespéré et une qualification, mais aussi avec une autre surprise qui risque de rendre cette qualification insipide pour les supporters. En effet, dès la fin du match de mercredi dernier, les camarades de Hamroun ont chargé Bencherifa de transmettre au président Chérif Mellal un message annonçant le retour à la grève dès demain dimanche.

En effet, ces derniers réclament trois mensualités non payées comme préalable pour surseoir à la décision de débrayer et de refuser de rejoindre les séances d'entraînement. Cette annonce a été suivie d'une vague d'indignation sur les réseaux sociaux de la part de supporters déçus par cette attitude qualifiée de «mercantiliste». Pour une partie des supporters, les joueurs ne portent pas le maillot Jaune et Vert dans leur coeur alors que pour d'autres, ces derniers sont dans leur droit de réclamer leurs salaires. Pour rappel, les mêmes joueurs ont déjà recouru au même procédé pour recevoir deux mensualités. Les joueurs ont, en effet, observé une grève pour réclamer leurs salaires non payés et ont refusé de rejoindre les séances d'entraînement. Il aura fallu, on s'en souvient, l'intervention de l'entraîneur Denis Lavagne pour que la direction mette la main à la poche pour mettre un terme au conflit qui allait emporter avec lui les espoirs de qualification de la JSK. Ainsi, Mellal a fini par payer deux mensualités en promettant le reste mais il semblerait que la promesse n'ait pas été tenue au vu de la dernière sortie des joueurs. Ainsi, hélas, les supporters n'ont pas eu le temps de fêter la qualification. Ce conflit qui surgit met un terme à une certaine mentalité qui prévalait durant les années d'or de la JSK où tout le monde jouait pour les couleurs. À présent, tout indique que seuls les supporters sont restés à ce stade car les choses ont bien évolué. Les joueurs sont des «pro» menés par des managers, c'est-à-dire, des agents qui cherchent uniquement le profit. Enfin, cette même situation repose la question pertinente du rôle des sponsors qui se vantent du sigle du club le plus titré d'Algérie. En effet, ces derniers profitent de la renommée de la JSK en apposant leurs marques sur le dos de joueurs «impayés». Sur les réseaux sociaux, beaucoup de supporters s'interrogent sur l'apport financier réel de ces sponsors.

« À quoi sert un sponsor si le club ne peut pas payer ses joueurs?», s'interrogent-ils en effet. En tout état de cause, le président du club Cherif Mellal est contraint de chercher les financements nécessaires pour couvrir ses recrutements dont la majeure partie ne sert à rien.

Et fort heureusement pour lui, les caisses de son club seront renflouées dans les jours à venir en empochant une prime de 325 000 dollars, selon le barème de l'instance africaine, après avoir perçu 275 000 dollars comme prime de qualification versée par la CAF aux 16 équipes qualifiées pour la phase de groupes. Au total, 600 000 dollars seront versés dans les caisses de la JSK, qui sera fixée sur son prochain adversaire en quarts de finale le 30 avril à l'occasion du tirage au sort.