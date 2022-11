Inédite est la situation à laquelle est vouée le club qui a formé l'historique meneur du jeu des Verts, l'international Lakhdar Belloumi. Il s'agit du club de GC Mascara totalement paralysé par ses joueurs, ces derniers sont rentrés dans une étonnant grève illimitée et dont l'heureux épilogue n'est contre toute attente pas pour demain. «Ce mouvement de protestation s'inscrit dans la durée», selon les échos. Il ne s'agit aucunement d'une quelconque blague que l'on a, pour habitude, de coller insidieusement aux Mascaréens. Les joueurs seniors de cette équipe entament la 7e semaine de la grève qu'ils ont déclenchée, mettant en péril l'avenir de leur club évoluant dans la Ligue 2. Les causes sont multiples et variées mais dominées par la principale revendication, insatisfaite jusque-là, liée à la non-régularisation de la situation financière des joueurs. Décidés à aller de l'avant dans leurs positions, les protestataires continuent à bouder le chemin devant les mener vers le stade des entraînements. Cet aveu a émané du premier responsable du GCM, Nasreddine Merabiha, qui a fait état de «l'échec de toutes les tentatives entrant dans le cadre de convaincre les joueurs quant à surseoir à leur mouvement et de revenir à de meilleurs sentiments en reprenant les entraînements». Face à ce fait inédit, la direction s'est retrouvée dans l'obligation de faire valoir son réservoir humain en faisant appel aux joueurs des U21. «Nous agissons de telle sorte afin d'éviter le forfait», a expliqué la même source, soulignant que «jusqu'ici, nous avons évolué à quatre reprises avec les joueurs de la réserve». Si les réserves comblent les lacunes instaurées de fait, ces derniers n'ont pas réalisé d'importantes prouesses. Pour preuve, le club est en déclin constaté, notamment en ce qui concerne la question liée aux résultats. «Nous avons perdu d'importants points aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur», a-t-on déploré. Pour cause, les joueurs de réserve manquent sensiblement d'expérience dans de pareilles compétitions», a-t-on souligné, précisant que «notre mission est difficile, notamment en ce qui a trait au maintien du club de Ligue 2».