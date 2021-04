L'Entente de Sétif est condamnée à gagner son match de ce soir à partir de 22h30 au stade du 8-Mai 1945 face à la JS Kabylie pour conserver son poste de coleader qu'elle partage avec la JS Saoura qui jouera en déplacement dimanche face au CR Belouizdad. Les joueurs du coach tunisien Nabil El Kouki sont décidés à gagner ce match d'abord pour rester sur le podium et ensuite et surtout pour préparer son match de la 5ème journée de la Ligue des Champions face à l'équipe sud-africaine d'Orlando Pirates. D'ailleurs, les joueurs de l'Entente de Sétif veulent bien aussi rester sur la dynamique des victoires après leur dernière victoire très large face à l'équipe nigériane d'Enyimba (3-0). Juste après ce match, le coach El Kouki n'a pas donné de jour de repos aux joueurs puisqu'ils sont revenus le lendemain aux entraînements pour préparer ce premier match en retard contre la JS Kabylie pour le compte de la 17e journée de la Ligue 1. Sur le plan de l'effectif, le coach El Kouki ne pourrait compter sur ses joueurs blessés à l'image de Messala, Laouafi et Ghacha. Si en Ligue des champions, les Sétifiens comptent ne plus perdre ses deux derniers matchs restants, ils sont décidés à jouer également à fond leurs chances en championnat. La preuve, le coach de l'ESS lui-même insiste en indiquant après la victoire contre les Nigérians: «Aujourd'hui, place au championnat. Nous avons des matchs qui nous attendent et qui sont très importants.» Encore faut-il bien faire remarquer que ce match contre la JS Kabylie ne sera vraiment pas facile à négocier par les joueurs du coach El Kouki. Les Kabyles ne sont qu'à 5 points des deux coleaders, la JS Saoura et l'ES Sétif, justement. Ce qui donne plus de charme à cette rencontre que les férus du football veulent bien voir, si elle sera bien évidemment transmise en direct, dans la mesure où, le Covid et les restrictions qui le suivent ne permettent pas un déplacement au stade. Là, le travail psychologique joue un rôle d'importance capitale pour que les joueurs évacuent la pression qui pèse sur leurs épaules avec des matchs qui se succèdent et qui se présentent comme des matchs de coupe, car il faut les gagner tous, pour rester en tête du classement et pourquoi pas être seul leader, en cas de défaillance d'autres concurrents. Par ailleurs, les joueurs sont bien concentrés sur leurs entraînements pour bien se préparer afin de ne point rater ce match très important contre une coriace équipe de la JSK, qui, doucement, mais sûrement s'approche du podium pour ne pas dire lorgne justement le leadership de cette Ligue 1. Or, les joueurs sétifiens se sont donné le mot pour multiplier les efforts et tenter de gagner tous les matchs restants afin de terminer avec le titre honorifique de «Champions de l'aller». En tout cas et pour être plus précis, les responsables de l'ES Sétif ont décidé de mettre tous les atouts dans les mains des joueurs et des staffs, ambitionnant que leur équipe terminera la saison en championne et ainsi, disputer la Ligue des Champions africaine la saison prochaine. D'ailleurs, c'est cette ambition de jouer pour le titre qui a fait que la direction du club a engagé durant ce dernier mercato pas moins de trois joueurs à savoir Ziti, Djabou et Benlebna. Donc, pour le match de ce soir, il faut bien noter que les Kabyles sont ainsi bien avertis pour savoir ce qui les attend face à cette formation sétifienne décidés à ne rater aucun de ses matchs et de surcroît ce soir sur leur propre pelouse du stade du 8-Mai 1945.