Les installations sportives, dont les opérations de réhabilitation en prévision des prochains Jeux méditerranéens prévus l'été prochain à Oran, ont été confiées à la direction locale de la jeunesse et des sports (DJS) et seront réceptionnées dans leur totalité fin février, a-t-on appris de cet organisme. Dans une déclaration à l'APS, Mohamed Benarabia, cadre à la DJS, a fait savoir que les travaux de mise à niveau engagés au niveau des équipements sportifs en question, au nombre de 17, «sont dans leur phase finale». Il a ajouté que la grande majorité de ces équipements attendent d'être dotées de caméras de surveillance pour être livrées, «une opération ne devant pas dépasser la fin février prochain», a-t-il assuré. Parmi ces infrastructures sportives ayant fait déjà peau neuve et mises en service, figurent le Palais des sports Hamou-Boutlélis, le club de Tennis sis à Haï Essalem, ainsi que le stade municipal de Mers El Hadjadj. À propos de ce dernier, il s'agit d'un nouveau stade d'une capacité d'accueil de 5400 places retenu pour abriter des rencontres de football lors des JM, programmés du 25 juin au 5 juillet 2022, rappelle-t-on. Parmi les 17 infrastructures sportives relevant de la DJS et retenues pour les JM, certaines d'entre elles seront dédiées à la compétition officielle, alors que d'autres vont abriter les entraînements. C'est le cas pour le complexe sportif de l'institut de formation des cadres du sport d'Aïn Turck, dont les équipements accueillant plusieurs disciplines sportives ont bénéficié à leur tour d'importants travaux de réhabilitation, indique-t-on encore de même source. Mais la majorité des épreuves sportives, au nombre de 24 au total, se dérouleront au niveau de deux pôles, à savoir, le nouveau complexe sportif de Bir El Djir, en voie d'achèvement, et le Centre de conventions Mohamed-Benahmed sis à Haï Akid Lotfi (commune d'Oran). Ces deux sites accueilleront, à eux seuls, les compétitions de pas moins de 15 spécialités sportives, rappelle-t-on.