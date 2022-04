Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderezak Sebgag, a indiqué jeudi à Alger que les infrastructures sportives et les athlètes d'élite algériens étaient prêts pour les Jeux méditerranéens prévus du 25 juin au 6 juillet 2022 à Oran. Lors d'une séance plénière au Conseil de la nation consacrée aux questions orales et présidée par Salah Goudjil, président de l'institution parlementaire, Sebgag a précisé que plusieurs aspects avaient été pris en charge pour promouvoir le sport et les athlètes algériens, notamment ceux capables de décrocher des médailles, soulignant qu'une instruction avait été donnée pour que les sélections nationales bénéficient de stages de préparation dans les centres nationaux de préparation. Tous les moyens ont été mis en oeuvre pour permettre aux sportifs d'élite de bénéficier de stages de préparation à l'étranger, a-t-il ajouté, faisant état de la mobilisation d'une enveloppe de 170 milliards cts pour la préparation des athlètes d'élite. «Le plan mis en place pour promouvoir le sport algérien a permis de concrétiser des programmes de préparation dans les meilleures conditions dans le pays mais aussi à l'étranger», a-t-il dit, précisant que «du 1er janvier au 31 mars, 54 stages de courte durée à l'étranger ont été pris en charge au profit de 21 fédérations sportives outre les stages de 61 athlètes à l'étranger». S'agissant des stages de longue durée, «le ministère a pris en charge, à la même période, 385 athlètes retenus pour les Jeux méditerranéens et plus de 150 stages dans différentes disciplines», a-t-il poursuivi. Selon le premier responsable du secteur, les réunions tenues à partir de novembre 2021 avec l'ensemble des acteurs concernés, notamment en ce qui concerne la préparation des sportifs d'élite, ont permis de surmonter les difficultés rencontrées. «Après la création d'une commission ministérielle chargée de suivre et d'évaluer la préparation des sportifs d'élite pour les grandes joutes internationales et suite à la réunion avec les présidents des fédérations sportives, nous avons cerné les principales raisons de la baisse du niveau des athlètes et nous y avons remédier», a affirmé le ministre. Le ministre a précisé que la propagation de la pandémie de Covid-19 est la principale raison ayant entravé le développement du niveau des athlètes. «Cette pandémie a causé la suspension de toutes les compétitions nationales, toutes disciplines confondues et la fermeture de la plupart des structures sportives et des écoles préparatoires ainsi que l'espace aérien qui a privé les athlètes de prendre part aux stages préparatoires à l'étranger», a-t-il expliqué. Il s'agit également du choix aléatoire des coachs, «sans qu'il soit soumis à des normes scientifiques et techniques élevées, auquel s'ajoute l'absence du suivi médical des sportifs», a-t-il poursuivi.