Le MC Oran a porté à 13 (sur 15 possibles) son capital-points obtenu lors des derbies de l'Ouest qu'il a joués jusque-là grâce à son dernier succès sur le terrain du WA Tlemcen (2-0) mercredi dernier, pour le compte de la 22e journée du championnat de Ligue 1. Cette victoire, la deuxième cette saison contre cet adversaire qu'il va accueillir à Oran lors des quarts de finale de la coupe de la Ligue, a permis aux Hamraoua de réaliser la meilleure opération de la journée, en réduisant à quatre points son retard sur le leader l'ES Sétif et en rejoignant aussi la JS Saoura à la deuxième place.

Dans le camp de la formation oranaise, on accorde un intérêt spécial aux rencontres face aux voisins pour conforter le compteur points dans la course au titre, ou à défaut une place qualificative à une compétition africaine la saison prochaine. Jusque-là, les camarades du capitaine d'équipe, Oussama Litim, ont fait une seule contre-performance, lorsqu'ils se sont contentés d'un nul sur le terrain de l'USM Bel Abbès lors de la phase aller. Les quatre autres rencontres derbies face au WAT (aller-retour), à l'ASO Chlef et le RC Relizane, se sont toutes soldées en leur faveur. L'autre atout du MCO cette saison est sa réussite à glaner le maximum de points à l'extérieur. Son succès ramené de Tlemcen est le quatrième en déplacement cette saison contre six nuls et deux défaites seulement en 12 matchs joués loin de son jardin préféré au stade Ahmed-Zabana.

Ce bilan des matchs disputés loin d'Oran aurait permis aux Mouloudéens, qui n'ont remporté aucun titre depuis un quart de siècle, de s'installer confortablement aux commandes du classement s'ils n'avaient pas vendangé, pas moins de huit points à domicile, dont les derniers en date, mercredi passé, face à l'O Médéa (0-0) pour le compte de la 21e journée. Un état de fait qui a suscité les regrets de leur entraîneur Madoui à l'issue dudit match.