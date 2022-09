Tout comme le début du championnat écoulé. Le club phare de l'ouest du pays, le MC Oran, a raté sa seconde sortie qu'il a disputée dans son domicile en affrontant, dans un match très faible, le représentant des Hauts-Plateaux, le NC Magra. Autrement dit, le score de parité (0-0) équivaut à une défaite étant donné que le club a évolué sur son propre terrain, dans le stade Zabana d'El Hamri. Terne et saumâtre a été cette rencontre qui servira sans aucun doute de jauge et d'un riche enseignement à Belatoui pour évaluer ses poulains et le degré de leur préparation pour lancer en urgence une autre préparation et réparer ce qui a lieu de préparer. Car, le team en est pratiquement dans le besoin. Contre toutes attentes, le stage bloqué de Maghnia n'a pas servi à grande chose. Ainsi donc, le club a très mal disputé ses deux premières rencontres de ce championnat qui s'annonce d'ores et déjà rude. En se faisant accrocher à domicile par le NCM, les Hamraoua ont confirmé que la défaite qu'ils ont concédée, la semaine passée face au RC Arba (1-3) n'était pas un fait du hasard. Pour tout dire, les spécialistes sont unanimes à exprimer haut et forts leurs inquiétudes, appelant cependant à une refonte de la maison des Rouge et Blanc. Sinon comment interpréter le fait que les joueurs manquent de tonicité ne serait-ce que de la petite puissance dans un match aussi «nul» et dénué du sens footballistique hormis les petites courses des joueurs tentant de prouver leur ego et leurs individualités. En recevant le NCM, les poulains de Belatoui ont certes osé quelques petites passes timides qui finissent sans échos ni force de frappe, faute de cohésion et de cohérence dans le jeu, notamment sur le plan collectif. Ils ont également tenté vainement de faire preuve d'une volonté quant à hausser le niveau du jeu en tentant par- là même d'offrir un semblant de spectacle qui a abouti sans raison ni percussion. Il en est de même pour les joueurs du club visiteur qui ont, eux aussi, versé dans une espèce de mêlée à plus d'un titre à telle enseigne que les spécialistes et les plus avertis peinent à décortiquer le jeu sinon tout au moins à faire montre d'une petite analyse. Les calculs sont, pour ainsi dire, faussés compte tenu de la confusion qui a régné tout le long du match. Les différentes séquences du premier half ont d'autant plus été mornes qu'elles ont épuisé le peu de supporters qui ont jugé utile de se rendre au stade avant de rentrer déçus, voire avec un mal au coeur en constatant de leurs propres yeux que leur équipe est à reconstruire de bout en bout, quitte à déclencher un changement révolutionnaire en chamboulant le cours du football Hamraoui. De prime abord, le constat établi fait état d'une équipe dont le niveau de jeu ne représente aucunement celui d'un club d'élite. La stabilité de tout un club est tributaire de la stabilité de son administration et de son staff technique. Or, tout le contraire se produit dans la maison des Hamraoua, dont la direction s'est substituée à l'entraîneur en procédant à un recrutement massif pour ensuite charger l'entraîneur fraîchement recruté de tamiser la situation à la veille de la seconde rencontre, sans compter les déboires qui ont marqué l'équipe tout le long de l'intersaison. Le coach Belatoui est, pour ainsi dire, appelé à faire preuve de persévérance et d'abnégation dans son oeuvre en procédant à d'immenses opérations hautement chirurgicales. D'autant plus que «la pâte» ne manque pas. Il suffit tout simplement de la modeler pour en faire, et de surcroît en si peu de temps même, une équipe qui peut aisément revenir à la scène footballistique et rivaliser avec le reste des équipes qui, elles aussi, ne sont, contre toute, au grand niveau, dit professionnel. «Pour peu qu'on le laisse travailler», dit-on localement.